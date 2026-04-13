“Gasp e Ranieri non si sono nemmeno salutati”: gelo prima della chiamata coi Friedkin

L’allenatore della Roma e il senior advisor della proprietà sono arrivati al muro contro muro

Dopo la sfuriata di venerdì sera di Claudio Ranieri c’era grande attesa per la ripresa degli allenamenti a Trigoria e il possibile confronto tra il senior advisor e Gian Piero Gasperini.

Arrivati entrambi tra le 12 e le 12.30, secondo gazzetta.it il dirigente e l’allenatore della Roma non si sono nemmeno salutati. Gasp ha diretto l’allenamento pomeridiano dalle 14.30 e c’è ora attesa per la videochiamata con Dan e Ryan Friedkin.

Secondo la rosea non è detto che alla riunione a distanza prendano parte anche Ranieri e Massara. Anche perché uno degli argomenti principali dell’eventuale riunione sarà la gestione degli infortunati.

A partite da Wesley che Gasp ritiene già pronto a tornare in campo contro l’Atalanta, a differenza dello staff medico giallorosso e del dottore del Brasile, che si trova nella Capitale proprio per monitorare l’esterno, in odore di convocazione per il Mondiale.