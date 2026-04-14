“Gasperini al posto di Allegri”: ha già detto sì

L’allenatore della Roma è stato già contattato, incredibile ribaltone

In attesa che i Friedkin prendano una decisione definitiva su chi buttare dalla torre tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, i rumors sul futuro del dirigente e dell’allenatore giallorossi si susseguono senza soluzione di continuità.

Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato le voci su un possibile approdo in Nazionale di Ranieri, mentre in tarda serata sono arrivate clamorose indiscrezioni sul possibile approdo di Gasp in una big italiana.

Finito sulla graticola dopo le ultime sconfitte e prestazioni deludenti del suo Milan, Massimiliano Allegri potrebbe salutare i rossoneri a fine stagione e il suo sogno è quello di superare Antonio Conte nella corsa alla panchina dell’Italia.

Durante il suo ultimo intervento a “Viva el futbol”, Antonio Cassano ha individuato proprio nell’attuale allenatore della Roma il potenziale successore a Max sulla panchina rossonera.

“Gasperini se non va via Ranieri probabilmente dovrà lasciare la Roma. E occhio a Gasperini al Milan: Gasp può essere l’allenatore del Milan l’anno prossimo. Questa è la chicca che vi dico stasera. Tu (Adani, ndr) capisco che sei scettico. Gasperini è scontento, anche i muri sanno che se Ranieri resta, lui va via. Voci di corridoio mi dicono che al Milan non sono contenti di Allegri. Vogliono un calcio futuristico, idee di gioco e vincere trofei e per farlo vorrebbero ripartire da Gasperini mi risulta, gli danno le chiavi in mano, con giovani di prospettiva”.

“Mi giunge voce che qualcosa dietro le quinte ha iniziato a muoversi per far arrivare all’orecchio di Gasp che sono interessati, indipendentemente da Champions o no dei rossoneri. Ci sono state aperture, sia lato Gasp che lato Milan. Vedremo se andrà a buon fine, perché se Ranieri va via, Gasp rimane alla Roma”.