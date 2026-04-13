Ranieri direttore e Allegri allenatore: “Occhio a Guardiola”

Scenario incredibile all’orizzonte dipinto dalle ultime dichiarazioni della stampa

Continua a tenere banco nella Capitale il clamoroso sfogo di Claudio Ranieri che, puntando il dito in maniera così esplicita contro Gian Piero Gasperini, ha aperto un solco incolmabile tra l’allenatore e la dirigenza.

La sensazione che si fosse arrivati ad un redde rationem era già nell’aria da diverse settimane, ma ora ha assunto i contorni della certezza. Sui siti e nelle radio dedicate alla Roma, già da venerdì sera si parla solamente del futuro del tecnico, del senior advisor, ma anche quello di Frederic Massara.

Per quanto riguarda Ranieri, durante il suo consueto intervento a Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha legato il futuro di Sir Claudio alla nazionale italiana, parlando anche di una clamorosa suggestione per quanto riguarda il ruolo di CT dell’Italia.

“A fine anno Guardiola lascerà il City e una federazione normale farebbe un tentativo per capire se avesse voglia di sobbarcarsi questo carrozzone, e lui ce l’avrebbe. Mi sembra sbagliato non fare un tentativo se abbiamo occasione di metterci in mano di uno migliore di noi, io lo farei. Guardiola sarebbe aggredibile“.

Tornando a Ranieri: “La mia velina è Malagò presidente, Ranieri direttore tecnico e Allegri allenatore. Ve la dico come mi arriva, ho letto questo messaggio e ho detto accipicchia che rinnovamento, accipicchia come guardiamo al futuro. Il nuovo che avanza. Non posso pensare però che Ranieri possa fare una cosa negativa per la Roma, come quella di venerdì, per avere una via d’uscita in chiave Nazionale”.