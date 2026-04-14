“Gasperini ha rifiutato Hojlund”: ecco la formula dell’affare

L’allenatore della Roma ha detto no al suo ex attaccante, lanciato ai tempi dell’Atalanta

Le dichiarazioni di venerdì sera di Claudio Ranieri hanno scoperchiato un vaso di Pandora a Trigoria e ormai da tre giorni continuano ad arrivare indiscrezioni e retroscena sia sui tre allenatori che avrebbero rifiutato la Roma prima di Gasperini, sia sui calciatori rifiutati dallo stesso soprattutto la scorsa estate.

Già in passato, vi avevamo fatto almeno tre nomi: Samuel Lino, Jonathan Rowe e Branimir Mlacic. I primi due furono bocciati in estate, mentre a gennaio Frederic Massara aveva chiuso per il giovane difensore, poi accasatosi all’Udinese.

In un recente tweet, Nicolò Schira ha fatto un altro nome, che ha davvero del clamoroso. Secondo il giornalista, infatti, Gasp avrebbe bocciato anche un suo ex calciatore, dando poi il via libera al Napoli: Rasmus Hojlund.

Retroscena – Quando Claudio #Ranieri parla dei giocatori bocciati da #Gasperini l’estate scorsa allude soprattutto a Rasmus #Hojlund (trattato da Massara con il ManUnited) e Jonathan #Rowe (preso a fine agosto, ma poi lasciato andare a Bologna poichè Gasp voleva Sancho) #ASRoma — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 13, 2026

In un secondo tweet, Schira ha anche specificato la formula della trattativa con il Manchester United: “Hojlund era la stessa formula del Napoli: prestito con obbligo in caso di Champions”.