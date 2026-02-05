Dall’Inter alla Roma, Massara aveva chiuso: Gasp ha detto no | ASRL

Il direttore sportivo aveva raggiunto l’accordo totale con club e giocatore, ma l’affare è saltato

Come spesso accade, a calciomercato finito cercando dei resoconti sugli affari conclusi, si ottengono anche dei retroscena sulle trattative che non sono andate a buon fine. Nella sessione invernale appena conclusa, il caso più eclatante è stato sicuramente quello riguardante Mateta al Milan, ma c’è una situazione che riguarda anche la Roma.

Gasperini e Chivu si abbracciano prima di Roma-Inter
Gasperini e Chivu si abbracciano prima di Roma-Inter

Circa una settimana prima del gong finale del mercato, Frederic Massara aveva praticamente chiuso tutti gli accordi per un rinforzo a sorpresa, lasciando a bocca asciutta anche l’Inter.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, martedì 27 la Roma aveva bloccato il 18enne Branimir Mlacic. Vicinissimo ai nerazzurri a inizio mercato e poi acquistato dall’Udinese l’ultimo giorno di negoziazioni, il difensore croato non è arrivato nella capitale perché Gian Piero Gasperini non ha dato il via libera finale.

Con il rientro di Evan Ndicka, la grande crescita di Daniele Ghilardi e l’entità meno grave del previsto dell’infortunio di Mario Hermoso, il tecnico giallorosso non ha ritenuto necessario l’inserimento di un altro giovane nel roster dei centrali

