Dall’Inter alla Roma, Massara aveva chiuso: Gasp ha detto no | ASRL

Il direttore sportivo aveva raggiunto l’accordo totale con club e giocatore, ma l’affare è saltato

Come spesso accade, a calciomercato finito cercando dei resoconti sugli affari conclusi, si ottengono anche dei retroscena sulle trattative che non sono andate a buon fine. Nella sessione invernale appena conclusa, il caso più eclatante è stato sicuramente quello riguardante Mateta al Milan, ma c’è una situazione che riguarda anche la Roma.

Circa una settimana prima del gong finale del mercato, Frederic Massara aveva praticamente chiuso tutti gli accordi per un rinforzo a sorpresa, lasciando a bocca asciutta anche l’Inter.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, martedì 27 la Roma aveva bloccato il 18enne Branimir Mlacic. Vicinissimo ai nerazzurri a inizio mercato e poi acquistato dall’Udinese l’ultimo giorno di negoziazioni, il difensore croato non è arrivato nella capitale perché Gian Piero Gasperini non ha dato il via libera finale.

Con il rientro di Evan Ndicka, la grande crescita di Daniele Ghilardi e l’entità meno grave del previsto dell’infortunio di Mario Hermoso, il tecnico giallorosso non ha ritenuto necessario l’inserimento di un altro giovane nel roster dei centrali