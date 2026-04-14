Il viaggio dei Friedkin e il ritorno di Totti: il punto sulla rottura Gasperini-Ranieri

L’alta tensione in casa Roma ha ripercussioni immediate e a lunga gittata

Ieri la Capitale è stata avvolta da un clima quasi invernale, con temperature in ribasso e forti venti che hanno fatto da cornice perfetta al grande gelo che regna a Trigoria tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.

Alla ripresa delle attività, i due sfidanti si sono ignorati tutto il giorno a Trigoria, mentre in serata in una videocall la famiglia Friedkin ha chiesto una tregua e il silenzio mediatico su questa faccenda.

La proprietà americana, tuttavia, ha la sensazione che questo clima da guerra fredda possa influenzare in negativo questo finale di stagione e per questo, secondo Corriere dello Sport e Tuttosport, prossimamente Dan Friedkin potrebbe tornare nella Capitale per provare a risolvere la situazione in prima persona, in un senso o nell’altro.

In molti questa mattina hanno legato alle lotte intestine a Trigoria anche lo stop alle trattative per il ritorno di Francesco Totti alla Roma. La situazione, in realtà, è ferma già da diversi mesi e le parti non si sono più sentite dalla cena dello storico Capitano con Gasp e Vincent Candela.