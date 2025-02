Il Milan stuzzica la Roma: scambio choc con Saelemaekers | ASRL

L’ala belga sta facendo un grande campionato e il club giallorosso vuole trasformare il prestito in un acquisto definitivo

Con il gioiello realizzato lunedì sera contro il Monza, Alexis Saelemaekers si è messo alle spalle un momento di forma non esaltante, segnando il suo quinto gol in campionato e superando il suo record personale in Serie A. A suon di reti, assist e buone prestazioni, l’ala belga si è guadagnato la fiducia di club, staff tecnico e compagni a Trigoria e già da diverse settimane la Roma sta parlando con il Milan per averlo anche la prossima stagione.

Arrivato nella capitale alla fine del mercato estivo in uno scambio di prestito con Tammy Abraham, l’ex Bologna ha dimostrato con i fatti di poter diventare una pedina fondamentale anche per il futuro, ma Florent Ghisolfi sta incontrando diverse resistenze da parte dei rossoneri nel trasformare l’acquisto a titolo definitivo. Ad oggi, uno scambio alla pari con l’attaccante inglese non viene contemplato da Furlani e Ibrahimovic, anche perché il prezzo del cartellino è aumentato rispetto agli 8 milioni di euro ipotizzati ad agosto.

Calciomercato Roma, nuovo scambio col Milan per Saelemaekers

Dal capoluogo lombardo, infatti, continuano ad arrivare segnali in merito ad una volontà di non disfarsi di Saelemaekers, se non di fronte ad un’offerta da 25 milioni di euro. Una cifra molto alta, che potrebbe essere compensata dall’inserimento di altre contropartite tecniche nell’affare. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, uno dei nomi venuti fuori durante i colloqui tra i due club è quello di Evan Ndicka. Il centrale mancino è un profilo molto apprezzato dalle parti di Milanello, al punto che prima della definitiva fumata bianca con la Roma, i rossoneri tentarono un disperato blitz per strappare il giocatore ai giallorossi.

Ingaggiato a parametro zero nell’estate del 2023, l’ex Eintracht Francoforte è diventato un perno insostituibile nella retroguardia capitolina. Finito anche nel mirino di diverse squadre di Premier League (Aston Villa, Newcastle e Tottenham in particolare), il nazionale ivoriano viene valutato non meno di 30-35 milioni di euro dalle parti di Trigoria. Con questi presupposti, ipotizzare uno scambio alla pari tra lui e Saelemaekers appare decisamente fuori da ogni logica. Staremo a vedere.