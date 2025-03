Calciomercato Roma, scambio e cash: il ‘rilancio’ porta il nuovo bomber

Proseguono le manovre in attacco della Roma: l’effetto domino apre spazi di manovra molto interessanti per i giallorossi. Scenario in evoluzione

Pur mancando ancora diversi prima della fine della stagione e dell’inizio della finestra estiva di calciomercato, la Roma sta cominciando a porre i primi paletti in vista dell’attacco che verrà. Uno scenario, quest’ultimo, che si lega in maniera neanche troppo velata all’evolvere della situazione Dovbyk, la cui permanenza nella Capitale potrebbe regalare sorprese di un certo tipo.

Pur apprezzando gli ottimi segnali forniti da Eldor Shomurodov, i capitolini sono orientati ad affiancare a Dovbyk un attaccante di un certo peso. Come precedentemente anticipato, però, le manovre per puntellare il reparto offensivo potrebbero essere anche più ampie qualora a partire fosse l’attaccante ucraino, ma questo è un altro discorso. Rimanendo nella scia dei contatti e dei segnali di apprezzamento evidenziati nei mesi scorsi, ad esempio, il profilo di Lorenzo Lucca non è affatto sparito dai radar della Roma, anzi. Le manovre per il bomber italiano, però, si inseriscono in uno scenario più ampio all’interno del quale il Napoli ricoprirà un ruolo tutt’altro che banale.

Calciomercato Roma, intreccio con il Napoli: domino Hojlund-Lucca, le ultime

Rilanciato da una stagione nella quale – tra campionato e Coppa Italia – ha già messo a referto 12 reti, impreziosite anche da un assist, Lucca ormai da tempo è finito nelle grazie del Napoli. Da idea a obiettivo concreto, però, il passo è breve e quanto sta succedendo in casa partenopea coniuga proprio questo nuovo tipo di scenario.

Pur continuando a monitorare il profilo di Hojlund, infatti, il Napoli non molla la presa neanche per Lorenzo Lucca, anzi. A riferirlo è il giornalista Armando Areniello che, nel porre l’accento sulle possibili traiettorie di mercato del Napoli, delinea un percorso scandito da tappe (e prezzi) ben precisi, alcune delle quali strettamente dipendenti all’evolvere della situazione Osimhen. Allo scopo anche di ‘sventare’ il possibile assalto della Juve per il bomber nigeriano di sua proprietà, infatti, gli Azzurri starebbero ragionando sull’eventuale inserimento di Osimhen nell’affare Hojlund. Il che, senza fare troppi voli pindarici, libererebbe interessanti spazi di manovra alla Roma in chiave Lucca. Di seguito, Areniello:

“Il Napoli cambierà qualcosa in attacco. I due nomi in cima alla lista degli obiettivi sono Lucca e Hojlund. L’ex Atalanta potrebbe essere inserito nell’affare Osimhen oltre ad un conguaglio di 40-50 milioni di euro. Più indietro Zirkzee, su cui si è mossa con decisione anche la Juventus ed Openda, che invece viene valutato 60 milioni dal Lipsia”.