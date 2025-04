La Champions rinforza l’Inter: 113 milioni e doppio colpaccio in Serie A

La Champions League rinforza l’Inter: 113 milioni di euro già incassati e colpaccio in Serie A: Marotta scatenato per la prossima estate

Con il raggiungimento della semifinale di Champions League, l’Inter – che come sappiamo se la dovrà vedere contro il Barcellona – ha già incassato la bellezza di 113 milioni di euro. Soldi che Marotta, non tutti vista la linea che Oaktree perseguirà, potrà per buona parte investire sul mercato.

Un bottino che, come racconta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – potrà solamente aumentare qualora i nerazzurri dovessero andare avanti nella massima competizione europea oppure vincerla. In questo caso sarebbero 140milioni gli introiti. Soldi che permetteranno di chiudere in positivo il prossimo bilancio. Ma che permetteranno, anche, di fare degli acquisti mirati in Serie A sempre secondo il giornale in edicola questa mattina. Insomma, una situazione che fa sorridere tutti dalle parti di Milano.

Inter scatenata: doppio colpo in Serie A

Il primo, un sogno, porta il nome di Nico Paz del Como. L’argentino ha dato la sua disponibilità all’Inter ma c’è un problema che è rappresentato dal Real Madrid che non vorrebbe perdere il controllo sul giocatore. Dovrà essere trovata insomma la soluzione perfetta, che potrebbero essere i soldi, senza dubbio, per alzare il livello tecnico della rosa che il prossimo anno salvo clamorosi scossoni dovrebbe essere ancora a disposizione di Simone Inzaghi.

Ma c’è anche un colpo in difesa che i nerazzurri hanno in mente. Sempre in Serie A. E questa volta l’obiettivo porta il nome del difensore dell’Udinese Solet. L’ex Salisburgo è in grado di giocare sia come centrale difensivo che come braccetto nella consolidata difesa a tre di Inzaghi. Un elemento duttile che potrebbe davvero fare al caso della formazione nerazzurra. Detto questo, è evidente che gli obiettivi possono essere pure altri (si parla di Raspadori per l’attacco e di Beukema per la difesa come possibili alternativi). Nomi importanti. Per un’Inter che non vuole proprio fermarsi.