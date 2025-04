Friedkin lo riporta a casa: via libera e cifre ufficiali per il bomber che la proprietà americana vuole prendere. Si prospetta un al clamoroso ritorno

Di solito i ritorni non è che siano sempre positivi. Ma ci sono alcune eccezioni che, ci dicono, che si possono fare degli investimenti pensando al passato. Un ritorno che ha dato i suoi frutti dentro la Roma lo abbiamo visto quest’anno, anche se parliamo di Claudio Ranieri. Sir Claudio è riuscito nell’impresa di far tornare a vivere una squadra che sembrava morta e che adesso a poche giornate dal termine si gioca un piazzamento in Champions League.

Ranieri, comunque, il prossimo anno non ci sarà e ancora i giallorossi non hanno annunciato il nuovo allenatore. Il casting è aperto da diverso tempo ma chissà, magari una scelta è già stata fatta e dovrà essere solamente resa pubblica. Certamente questo è il momento di iniziare a programmare il futuro, magari pensando anche agli innesti da fare. Cosa che i Friedkin, a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da GiveMeSport, hanno iniziato a fare in Inghilterra, visto che come sappiamo sono pure i proprietari dell’Everton.

Friedkin riporta a casa Richarlison: le cifre sono ufficiali

Sempre più vicino l’addio a Calvert-Lewin, secondo quanto si legge sul sito citato prima, i Friedkin hanno in testa l’obiettivo per l’attacco della loro squadra in Premier League. Un ritorno di fiamma, visto che Richarlison, prima di passare al Tottenham per 60 milioni di sterline, vestiva appunto la casacca dei blu di Liverpool

La trattativa partirà da un’offerta al ribasso – 30 milioni di sterline – a differenza dei 40 che al momento chiedono gli Spurs per liberare il giocatore. Insomma, semplicissimo non sarà arrivare a dama, ma le parti con un po’ di sacrificio, potrebbero chiudere l’affare. Sperando che i Friedkin anche per la Roma siano pronti a investire così tanto per un attaccante. Che al successore di Ranieri serve, eccome.