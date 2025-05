Roma, UFFICIALE: lesione muscolare e stagione a rischio

Roma, ufficiale: c’è la lesione muscolare e l’ultima parte della stagione, quella decisiva, è a rischio. Ecco cosa sta succedendo a Trigoria.

L’ennesimo infortunio della stagione giallorossa. Che come sappiamo ha dovuto fare i conti con lo stop al giocatore più importante della rosa, quel Dybala che ha chiuso in anticipo la sua stagione dopo aver deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico che si spera possa risolvere anche per il prossimo anno tutti i suoi problemi.

Lo stop di Paulo non è stato l’unico in stagione, lo sappiamo, e anche in questo finale Ranieri – ma non solo lui – deve fare i conti con degli imprevisti che possono compromettere questa fase finale. Il non solo è riferito al fatto che nel mezzo in questo caso di dobbiamo mettere anche Gianluca Falsini, allenatore della Primavera della Roma, che dovrà rinunciare per un po’ di tempo, in attesa di capire l’entità della lesione, di un suo giocatore. Importante, e anche molto, per la lotta allo scudetto della seconda squadra giallorossa.

Roma, lesione per Sangaré: stagione a rischio

Il problema è emerso dopo l’allenamento di ieri stando alle informazioni che sono state riportate dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora. Sangaré, l’esterno difensivo che si allena anche con la prima squadra, ha riportato una lesione muscolare. Non si conosce il grado, ancora, ma tenendo conto che l’ultima partita del campionato, vale a dire la finale, qualora la Roma ci dovesse arrivare, è in programma il prossimo 30 maggio, allora recuperarlo diventa difficile.

In ogni caso Sangaré le ultime gare della stagione regolare – mancano tre partite alla chiusura – le dovrebbe comunque saltare. Un problema per Falsini, senza dubbio, che nel corso dell’anno ha più volte puntato sul giovanissimo difensore arrivato a Trigoria la scorsa estate. Un elemento sicuramente in crescita, uno di quelli sui quali puntare. Vedremo nel momento in cui verrà ufficializzato lo stop quali saranno i tempi di recupero.