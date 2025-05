Roma-Fiorentina si alza di tono: battibecco all’intervallo, Palladino ‘smascherato’

Il gol di Artem Dovbyk ha scatenato le proteste della panchina Viola: la rete dell’attaccante ucraino era assolutamente regolare

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco all’Olimpico tra Roma e Fiorentina. A stappare una partita molto equilibrata è stata la rete messa a segno da Artem Dovbyk che ha sfruttato nel migliore dei modi un assist al bacio di Shomurodov per battere di testa l’incolpevole De Gea.

A stretto giro di posta, gli animi si sono subito surriscaldati. Dopo aver incassato il gol di Dovbyk, Palladino ha infatti protestato in maniera veemente con il quarto uomo perché, secondo lui, il corner da cui è nato il gol del bomber ucraino sarebbe stato battuto fuori tempo massimo. In realtà, il cross di Pellegrini è partito al minuto 48:57, tre secondi prima che scadessero i quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro Chiffi al cui duplice fischio i toni si sono immediatamente alzati.

In particolare, prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi, è stato il preparatore della Fiorentina – Giorgio Bianchi – ad alzare i toni della protesta. Il componente dello staff di Palladino è stato poi immediatamente zittito da Dybala e Pellegrini che hanno rivendicato le loro ragioni. In realtà, quelle Viola sono state proteste sterili dal momento che il gol che ha sbloccato la contesa è assolutamente regolare in tutti i suoi aspetti.