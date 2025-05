Verdetto UFFICIALE: il titolarissimo salta Atalanta-Roma

Siamo giunti nel rush finale della stagione e la Roma si sta preparando alla sfida contro la Fiorentina. Un dettaglio, però, non passa inosservato

Adesso o mai più. Galvanizzato dal fondamentale successo ottenuto a San Siro contro l’Inter, la Roma di Claudio Ranieri è attesa dalla prova del nove contro la Fiorentina. All’Olimpico, i giallorossi vogliono dare continuità agli ultimi risultati e sono chiamati ad un’altra prestazione importante davanti al proprio pubblico. I margini di errori per Soulé e compagni sono ormai irrisori: ogni partita ha un peso specifico non indifferente nella corsa per il quarto posto.

Le avversarie che si troverà ad affrontare la Roma fino al termine della stagione, però, non possono essere trascurate. Nella prossima sfida di campionato, infatti, i giallorossi saranno ospiti dell’Atalanta al Gewiss Stadium. Gli orobici stanno vivendo un ottimo momento di forma e – nella gara delle 15 – hanno schiantato con un sonoro 0-4 il Monza, condannando i ragazzi di Nesta alla matematica retrocessione.

Tuttavia, va considerato un aspetto tutt’altro che secondario. Diffidato, Hien è stato ammonito al minuto 71 e dunque salterà la prossima sfida di campionato proprio contro la Roma, risultando indisponibile per la trentaseiesima giornata di Serie A.

Era diffidato, è stato ammonito: Hien salta Atalanta-Roma

Protagonista di un paio di sbavature contro Inter e Fiorentina, Hien aveva evidenziato segnali di risveglio nelle ultime uscite ritornando ai suoi standard. Titolare inamovibile dello scacchiere di Gasperini, l’assenza del difensore centrale obbligherà il tecnico nerazzurro a varare soluzioni alternative per comporre il proprio pacchetto arretrato.

Come detto, però, lo stato di forma dell’Atalanta è ritornato impattante. Dopo alcune settimane che sembravano poter inghiottire la ‘Dea’ nella lotta per il quarto posto, gli orobici hanno offerto segnali importanti a partire dalla sfida al Bologna del ‘Gewiss Stadium’, fino a questo momento spartiacque della stagione. Pur avendo consolidato il terzo posto in classifica, l’Atalanta venderà cara la pelle.

Ragion per cui, servirà una super prestazione alla Roma per espugnare il fortino di Bergamo. Ad ogni modo, l’attenzione degli uomini di Ranieri è ora rivolta alla sfida contro la Fiorentina, autentico passaggio cruciale della risalita in classifica dei giallorossi. All’Atalanta – nel match valevole per il Monday Night della trentaseiesima giornata di Serie A – ci sarà tempo e modo di pensare. Da menzionare anche il problema muscolare accusato da Kossounou che sarà oggetto di valutazioni nel corso delle prossime ore.