Torino-Roma, UFFICIALE: date e orari dell’ultima giornata di Serie A

Ultima giornata Serie A: ecco la decisione UFFICIALE della Lega dopo la riunione di questa mattina per decidere date e orari. Ecco quando ci sarà Torino-Roma

Ultima giornata che vale tantissimo. Soprattutto per la Roma, alla ricerca di un posto nella prossima Champions League. Dopo la vittoria contro il Milan di ieri sera, i giallorossi di Ranieri sono in corsa. E sognano.

La Roma deve vincere contro il Torino e sperare che la Juventus, impegnata sul campo del Venezia di Di Francesco, che cerca dal proprio canto una vittoria per la salvezza, non faccia lo stesso. Diciamolo onestamente: la questione è davvero complicata ed è difficile che il miracolo a Ranieri possa riuscire. Anzi, il secondo miracolo, perché il tecnico giallorosso il primo lo ha già fatto, vale a dire quello di dare ancora una possibilità a questa squadra, ad una giornata dalla fine del campionato, di essere in corsa. Era impensabile nel momento in cui è entrato in corsa.

Torino-Roma, UFFICIALE: ecco quando si gioca

E dopo una riunione in videoconferenza questa mattina, la Lega Serie A ha ufficializzato date o orari dell’ultima giornata di campionato.

Ecco il programma completo della giornata.