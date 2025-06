Calciomercato Roma, salta l’accordo già chiuso: c’è la data

Calciomercato Roma, salta l’accordo che sembrava già chiuso. C’è anche la data finale. Ecco cosa sta succedendo intorno al giocatore

Il futuro è tutto da decidere. A differenza, però di quello che vorrebbe fare lui. La sua volontà in questo caso è chiara da tempo ma al momento non c’è nessuna certezza.

Forse la Roma sperava a questo punto della stagione – sì, è ufficialmente iniziata visto che si sta programmando al futuro – di avere la sicurezza di incassare quei soldi pattuiti dallo scorso mese di gennaio. Ma per ora nulla si è mosso. Stando alle informazioni che sono state riportate proprio in queste ore da Filippo Biafora.

Calciomercato Roma: svelato il futuro di Zalewski

Avrete capito che parliamo di Nicola Zalewski: passato a gennaio all’Inter in prestito, esiste in questa operazione un diritto di riscatto che è fissato a 6,5milioni di euro. Tutti soldi che la Roma metterebbe sotto la voce plusvalenza, visto che l’esterno polacco nato a Tivoli è cresciuto nel settore giovanile giallorosso. Ma stando a quanto scritto dal giornalista, l’operazione è in stand-by.

Rispondendo ad un utente su X, che ha chiesto proprio sul futuro di Zalewski, Biafora ha risposto in questo modo: “Al momento la situazione è in stand-by. Il diritto di riscatto scade il 18 giugno e al momento non è stato esercitato”. Quindi il futuro è tutto da scrivere e molto lo si potrebbe capire, comunque, nelle prossime ore. Intanto una prima valutazione la farà sicuramente Chivu, il nuovo tecnico dei nerazzurri che ha preso il posto di Chivu. Che, senza dubbio, deve prendere anche una decisione perché tra pochi giorni inizierà il Mondiale per Club e quindi capire se portare con lui il giocatore negli Stati Uniti o meno.