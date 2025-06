Gyokeres alla Juventus: ha già avvisato Inzaghi. I bianconeri sognano il colpaccio in attacco dopo la decisione del giocatore. Ecco cosa sta succedendo

C’è qualcuno che dice di no all’Arabia Saudita. Anzi, adesso sono due. Se ieri è stato il turno di Osimhen, che ha rifiutato l’offerta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, oggi è il turno di un altro attaccante, uno dei più importanti in giro per l’Europa.

Parliamo di Gyokeres, attaccante dello Sporting, che secondo quanto riportato da l’Equipe, avrebbe rifiutato uno stipendio di 35milioni di euro all’anno, più bonus, perché vuole rimanere a giocare in Europa. Troppo giovane per pensare solamente ai soldi, troppo giovane per andare in un campionato meno affascinante quasi di qualunque altro in Europa. Quindi aspetta la chiamata giusta, e potrebbe essere anche quella della Juventus.

Gyokeres alla Juventus: cosa sta succedendo

Sì, perché anche secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano, la Juventus – che come sappiamo da diverso tempo vuole un attaccante anche in vista di un addio di Vlahovic – pensa allo svedese.

“Gyokeres piace anche alla nuova Juventus. Ci sono state delle chiamate nel weekend per essere informati sulla situazione del calciatore”. Lo svedese, uno dei più prolifici del campionato appena concluso, come sappiamo è anche nel mirino del Manchester United, dove ritroverebbe il vecchio allenatore. Ma una decisione nel merito non è stata presa, ancora, dalla squadra inglese. Che deve comunque pagare almeno 70 milioni di euro per poterlo prendere.

Si parlava anche di una clausola rescissoria intorno ai 100milioni. Ma in questo momento lo Sporting si potrebbe anche “accontentare” di una cifra inferiore. E la Juve, vendendo Dusan, e qualche altro elemento della rosa che non ha reso secondo le aspettative, potrebbe trovare il gruzzoletto che serve per riuscire a tentare il colpo. Insomma, i bianconeri ci sono. E sperano nel colpaccio grosso.