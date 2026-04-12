Uno spagnolo al posto di Gasperini: ribaltone Roma

Il dossier riguardante i nomi degli allenatori valutati con attenzione dalla Roma: le ultimissime

Con la rincorsa Champions ancora aperta e che potrebbe clamorosamente coinvolgere anche il Milan, ora distante sei punti dalla Roma, i giallorossi si preparano al finale di stagione consapevoli di non poter più sbagliare. Nel mentre, è la posizione di Gasperini a tenere banco senza soluzione di continuità.

Nel pre-partita di Roma-Como, rispondendo alle esternazioni del tecnico di Grugliasco in merito alle mosse di mercato dei capitolini, Ranieri ha rimarcato come, prima di affondare il colpo sull’ex allenatore dell’Atalanta, i Friedkin avessero valutati altri profili. “Avevamo una lista di 5-6 allenatori: tre non sono voluti venire, poi la società ha scelto Gasp”.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, tra i nomi presi in considerazione dalla proprietà statunitense e dall’area tecnica spiccherebbero quelli di Fabregas, Valverde ed Emery. Contattati in tempi e in modi diversi, però, i tre allenatori spagnoli hanno di fatto allontanato l’ipotesi Roma preferendo dare continuità ai rispettivi progetti a Como, Bilbao e Birmingham.

Se per i primi due il retroscena di fatto non sorprende, molto più denso di contenuti il riferimento all’ex allenatore del Villarreal, protagonista di un’altra stagione importante alla guida dell’Aston Villa. Recentemente, tra l’altro, lo stesso Emery ha preferito non parlare di “calcio italiano in crisi”, ammettendo di aver imparato molto dal Belpaese.

Che si possano creare i presupposti per un revival dell’interesse della Roma per lui nelle prossime settimane? Al momento la posizione di Gasperini non è a rischio, ma sarà il finale di stagione a fare chiarezza.