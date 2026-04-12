“Ci sono molte idee, sorprenderò”: l’annuncio fa vibrare la Roma

Uno degli obiettivi di mercato dei giallorossi si è espresso così sul suo futuro

Una delle tematiche più importanti che sta caratterizzando questo frangente della stagione è legata alle tante voci riguardanti i calciatori in scadenza di contratto nel 2026. Ne sa qualcosa la Roma che sta valutando soluzioni importanti sia in entrata che in uscita.

Tra i profili finiti nei dossier di Massara figura ad esempio Julian Brandt, attaccante del Borussia Dortmund che tra qualche mese si svincolerà ufficialmente dai gialloneri. Intervistato ai microfoni di Sky Sport Deutschland, il jolly tedesco si è così espresso sugli ultimi spifferi di mercato.

Di seguito le parole di Brandt: “Ci sono molte idee, vi sorprenderò. Non sono tutte opzioni particolarmente valide ma ce ne sono molte. Non è necessario affrontare le cose, abbiamo ancora partite importanti davanti a noi: non sarebbe giusto nei confronti del Borussia Dortmund parlarne. Si avrà tempo a sufficienza per rifletterci, non mi preoccupo affatto”.