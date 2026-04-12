Repubblica | Gasperini avvisa i Friedkin: resta alla Roma a queste condizioni

Emergono ulteriori dettagli in merito alla posizione dell’allenatore di Grugliasco: una firma nel mirino

Aria tesa in quel di Trigoria. Con il confronto tra Gasperini e Ranieri ormai improrogabile, la Roma si interroga su quel che sarà di un futuro legato comunque in maniera indelebile all’esito di questo finale di stagione. Se fino a poco tempo fa la permanenza del tecnico di Grugliasco sembrava un punto fermo da cui ripartire, con il passare dei mesi molte cose sono cambiate.

Sbilanciarsi sulle prossime mosse dei Friedkin appare un esercizio di vuota retorica. Tuttavia, non è escluso che l’ex allenatore dell’Atalanta ponga condizioni di un certo tipo con cui tracciare il terreno e lanciare un messaggio importante alla proprietà. Ed è così che il futuro di Gasp e quello di Pellegrini potrebbero intrecciarsi in maniera indelebile.

Secondo quanto riferito da “La Repubblica”, infatti, sarebbe proprio il rinnovo dell’ex capitano una delle condizioni dalle quali il tecnico intende ripartire per proseguire la sua avventura nella Capitale.

Partito in sordina complici anche le tante noie fisiche accusate dall’ex Sassuolo, il rapporto tra i due è definitivamente sbocciato al punto che Pellegrini sarebbe ora difeso da Gasp dal vento di rivoluzione che spira a Trigoria.

Ad ogni modo occorre comunque trovare la quadra per un rinnovo di contratto che resta in salita: il tuttocampista della Roma dovrebbe accettare una drastica riduzione di ingaggio – andrebbe a percepire tra i 2,5 e i 3 milioni di euro – per allinearsi alle posizioni della proprietà. Staremo a vedere gli sviluppi della vicenda.