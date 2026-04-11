Bye bye Roma: Conte beffa la Juve

Gli Azzurri fiutano l’affare e sono pronti ad anticipare Comolli: il piano di Manna

Ad alimentare queste calde ore primaverili in casa Roma è stato sicuramente il botta e risposta a distanza tra Ranieri e Gasperini. Nel mentre, Malen e compagni sono tornati al successo contro il Pisa, pesantissimo in ottica classifica. La notizia del giorno, però, è il nuovo infortunio rimediato da Pellegrini che sarà costretto a restare fermo ai box per almeno un mese.

Al centro di molte indiscrezioni di mercato, il centrocampista giallorosso non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Sia pure in sordina, il canale rinnovo è stato tiepidamente riaperto: nelle prossime settimane sono attesi nuovi confronti per capire gli eventuali margini di manovra. La concorrenza resta comunque molto folta e non sono esclusi nuovi colpi di scena.

Dopo la Juventus – importanti i segnali di apprezzamento lanciati da Luciano Spalletti – anche il Napoli si è definitivamente iscritto nella rincorsa a Pellegrini. Benché il futuro di Conte sia tutto da scrivere – le chances di una sua permanenza sono comunque più alte rispetto a quella di un addio – gli Azzurri non vogliono farsi trovarsi impreparati.

A rincarare la dose è Transferfeed che rivela come quello della mezzala italiana sia un profilo che continua a figurare nei dossier di Manna. Del resto l’interessamento degli Azzurri per Pellegrini è ormai datato: chissà, però, che questa volta non riescano seriamente a far saltare il banco. La partita è più aperta che mai.