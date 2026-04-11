Bye bye Roma: Conte beffa la Juve

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Gli Azzurri fiutano l’affare e sono pronti ad anticipare Comolli: il piano di Manna

Ad alimentare queste calde ore primaverili in casa Roma è stato sicuramente il botta e risposta a distanza tra Ranieri e Gasperini. Nel mentre, Malen e compagni sono tornati al successo contro il Pisa, pesantissimo in ottica classifica. La notizia del giorno, però, è il nuovo infortunio rimediato da Pellegrini che sarà costretto a restare fermo ai box per almeno un mese.

Spalletti e Conte a bordocampo prima del match
Bye bye Roma: Conte beffa la Juve (Ansa Foto) – AsRomalive.it

 Al centro di molte indiscrezioni di mercato, il centrocampista giallorosso non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Sia pure in sordina, il canale rinnovo è stato tiepidamente riaperto: nelle prossime settimane sono attesi nuovi confronti per capire gli eventuali margini di manovra. La concorrenza resta comunque molto folta e non sono esclusi nuovi colpi di scena.

Dopo la Juventus – importanti i segnali di apprezzamento lanciati da Luciano Spalletti – anche il Napoli si è definitivamente iscritto nella rincorsa a Pellegrini. Benché il futuro di Conte sia tutto da scrivere – le chances di una sua permanenza sono comunque più alte rispetto a quella di un addio – gli Azzurri non vogliono farsi trovarsi impreparati.

A rincarare la dose è Transferfeed che rivela come quello della mezzala italiana sia un profilo che continua a figurare nei dossier di Manna. Del resto l’interessamento degli Azzurri per Pellegrini è ormai datato: chissà, però, che questa volta non riescano seriamente a far saltare il banco. La partita è più aperta che mai.