Kean alla Roma: assist a sorpresa in Serie A

Il futuro dell’attaccante della Fiorentina rappresenta un rebus ancora tutto da sciogliere: spiragli per Massara?

Pur non riuscendo a trovare la continuità di rendimento mostrata nella scorsa stagione, Moise Kean continua a far parlare di sé anche per le questioni di mercato che lo vedono sempre protagonista.

Con l’esperienza in maglia Fiorentina che potrebbe vivere i suoi titoli di coda già in estate, l’attaccante italiano ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Con l’ipotesi Roma da tenere sempre in considerazione – ricordiamo però il valore della clausola rescissoria da 62 milioni di euro – è il Milan il club maggiormente intenzionato ad affondare il colpo.

Tuttavia, in un’estate che per i rossoneri si prospetta densa di importanti cambiamenti, Tare ha iniziato a lavorare su diverse soluzioni per rinforzare il reparto offensivo di Allegri. La ricerca di un numero nove – complice il mancato riscatto di Fullkrug e la poca fiducia riposta in Gimenez, ormai con un piede e mezzo fuori da Milanello – rappresenterà un autentico punto di non ritorno per “Il Diavolo”.

Non volendo lasciare nulla di intentato, il Milan avrebbe avviato dei contatti esplorativi anche per capire la fattibilità dell’operazione Castro. Protagonista di un’altra stagione importante con la maglia del Bologna, l’argentino è valutato circa 40 milioni di euro dai felsinei che non intendono fare sconti.

Come riportato da Milanlive.it, però, nelle ultime settimane il profilo dell’attaccante di Italiano avrebbe preso quota: staremo a vedere se a questo status quo faranno seguito proposte ufficiali.