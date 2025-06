Gasp, Inzaghi l’ha fatto di nuovo: operazione bis e Roma a mani vuote

Calciomercato Roma, i giallorossi sembravano ad un passo dalla chiusura dell’operazione: il blocco complica i piani. Cosa sta succedendo

Sembrava chiusa, un’operazione lampo per un addio che avrebbe portato un po’ di soldi nelle casse della Roma. E invece per il momento è tutto fermo. E non si capisce se le trattative riprenderanno nelle prossime ore – assai complicato – oppure tutto è rimandato alla fine del Mondiale per Club.

Avrete capito che parliamo del futuro di Angelino, ad un passo dall’Al Hilal di Simone Inzaghi per una cifra che si sarebbe dovuta aggirare intorno ai 25milioni di euro. Qualcosa si è inceppato nelle ultime ore e per adesso l’esterno rimane a Trigoria, a disposizione di Gasperini. Chissà, magari potrebbe rimanerci per poco oppure nemmeno iniziare ufficialmente la stagione che tra più o meno un mese avrà il suo via. Di certo gli arabi sono alla ricerca di un esterno sinistro e dopo aver capito che Theo Hernandez preferisce rimanere in Europa, con l’Atletico Madrid pronto a prenderlo, hanno virato sul giallorosso. Ma non solo.

Non solo Angelino: l’Al Hilal punta Gosens

L’esterno sinistro sembra essere proprio un buco da coprire per la società che ha ricoperto di milioni l’ex allenatore dell’Inter con uno stipendio di 25milioni di euro all’anno per le prossime due stagioni. E guarda in Europa, anzi per meglio dire in Italia, per tappare quella falla.

Oltre ai due citati prima, infatti, secondo le informazioni di Francesco Guerrieri, ci sarebbero anche Nuno Tavares della Lazio e Robin Gosens della Fiorentina. E proprio quest’ultimo nel corso degli ultimi giorni è stato accostato con una certa insistenza alla Roma: Gasperini sarebbe ben contento di allenarlo alla Roma, visto che il tedesco ha tutte quelle caratteristiche che il neo tecnico giallorosso predilige, oltre ad avere bene in mente quelli che sono i meccanismi di una difesa a tre che in fase di non possesso palla diventa a cinque. Sia con l’Inter che con la Viola nel corso dell’ultima stagione ha giocato in questo modo.

Occhio quindi a questa possibilità: certo, o uno o l’altro. Quindi se l’Al Hilal decidesse di prendere Angelino mollerebbe la pista Gosens o viceversa. Sta tutto a Gasperini, quindi, decidere su chi puntare. Anche se l’aver dato il via libera all’addio dell’ex Lipsia potrebbe essere interpretato come un segnale sulla preferenza del nuovo tecnico.