Vlahovic si taglia lo stipendio: accordo choc in Serie A

Vlahovic si taglia lo stipendio: accordo in Serie A che si potrebbe davvero trovare in maniera clamorosa. Ecco cosa sta succedendo attorno al serbo

Un contratto di un altro anno a 12milioni di euro a stagione. Una montagna di soldi che la Juventus non vuole offrire a Dusan Vlahovic che, quindi, lascerà i bianconeri.

Secondo le informazioni di Tuttosport in questi giorni, e prima della partenza verso gli Stati Uniti, alla Continassa ci potrebbe essere un primo incontro tra il nuovo direttore generale Comolli e il centravanti serbo per capire davvero cosa voglia fare del suo futuro. Ma tutto lascia presagire comunque a un addio, visto che le trattative per il nuovo accordo erano iniziate da un pezzo e non sono mai andate a buone fine. Quindi, sarà quasi un anticipo di un saluto.

Vlahovic al Milan: si taglia lo stipendio

Sì, perché sempre lo stesso giornale mette in evidenza un altro fatto che da qui alle prossime settimane potrebbe fare la differenza. Nella giornata di ieri ci sarebbero stati i primi contatti tra il Milan e la Juventus per capire la posizione su Vlahovic. E si parla anche di una possibilità di accordo a cifre inferiori rispetto a quelle che lo juventino prende adesso.

Tenendo ben presente che sullo sfondo rimane il Fenerbahce di Mourinho, che sarebbe disposto in caso di sì del giocatore a offrire 10 milioni di euro all’anno, Vlahovic per andare al Milan e ricongiungersi quindi con Massimiliano Allegri in rossonero sarebbe disposto anche ad un significativo taglio di stipendio: 7 milioni di euro all’anno di base fissa più ovviamente i bonus che fanno sempre la differenza. Qualche milione in meno quindi per arrivare a dama. E alla Juventus? La sensazione, si legge ancora, è che Comolli visto il contratto in scadenza alla fine della stagione che tra poco prenderà ufficialmente il via, si potrebbe accontentare di un’offerta intorno ai 25milioni di euro. Insomma, ci sono già le cifre dell’affare e quando le cose escono fuori in questo modo vuole dire che una vera trattativa è in corso.