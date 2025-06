Addio Roma per la Champions con De Zerbi: firma con lo sconto

Addio Roma per la Champions League: l’affare lo piazza De Zerbi e la firma arriva con lo sconto. Ecco la situazione attorno ad un nome accostato ai giallorossi

Il giocatore ha capito che il suo tempo nella sua attuale squadra è finito. Anche perché ha un solo anno di contratto quindi, anche il Celta Vigo, lo vuole cedere.

Ma c’è il problema della clausola che viene considerata alta e che un po’ frena quelle che potrebbero essere le squadre interessate. Di certo, il calciatore in questione in più di un’occasione è stato accostato con una certa insistenza alla Roma ,a anche al Milan, al quale era stato offerto anche nello scorso mese di gennaio. Insomma, in Italia Oscar Mingueza piace, eccome, ma a quanto pare piace anche in Francia, precisamente ad una squadra allenata da un tecnico del Bel Paese. E vabbè, avrete capito che parliamo del Marsiglia.

Addio Roma per la Champions: Mingueza tratta col Marsiglia

Secondo le informazioni che sono state riportate da uno dei più importanti quotidiani spagnoli, As, De Zerbi, allenatore dell’OM, avrebbe messo gli occhi sul terzino destro classe 1999, che con la maglia del Celta Vigo ha giocato un’ottima stagione: 34 presenze in campionato, 4 gol e 6 assist. Quindi numeri importanti anche sotto questo aspetto.

La clausola rescissoria da 20 milioni di euro, però, in Francia viene ritenuta eccessiva e quindi i colloqui tra le parti continueranno – secondo quanto riportato in questo caso da Matteo Moretto – per capire se ci sono i margini per arrivare ad un accordo. Ad un anno come detto dalla scadenza naturale del contratto è difficile che alla fine non si arrivi a dama, certo, arrivati a questo punto la Roma, qualora volesse ancora cercate di prendere il giocatore, deve accelerare. Anche se adesso il vero obiettivo di Ghisolfi sembra essere Ratiu del Vallecano. Ma probabilmente di vista, Mingueza, non è mai stato perso.