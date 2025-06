Patto col Diavolo e nuova svolta: ecco l’assegno per la Roma

Calciomercato Roma, il patto col Diavolo aiuta i giallorossi che potrebbero incassare una cifra importante. Cosa sta succedendo

Ha fatto bene al di là della Manica. Una stagione per lui davvero importante e che sembra aver attirato le attenzioni di una delle big della Premier League. E, alla questione, guarda con discreto interesse anche la Roma. Sì, perché i giallorossi potrebbero anche incassare qualcosa.

Nella Capitale, Justin Kluivert non ha reso secondo le aspettative. Un addio anticipato rispetto a quelli che erano le previsioni e una nuova vita con la maglia del Bournemouth, in Premier. Adesso, secondo le informazioni che sono state riportate da CaughtOffside, l’olandese sarebbe entrato nel mirino del Manchester United che ha fatto una richiesta di 50-55 milioni ai Red Devils per il cartellino del giocatore. E come detto prima la Roma guarda con interesse alla questione.

Kluivert allo United: assegno anche per la Roma

Sì, perché nel momento in cui si è conclusa questa operazione, i giallorossi si sono tenuti una percentuale del 5% sulla futura rivendita. E quindi, se le cifre venissero confermate – altissime, c’è da dirlo, e anche inaspettate – alla Roma potrebbe arrivare un assegno dal valore di quasi 3 milioni di euro.

Che sì, ovviamente non sono tanti, ma sommati a quelli di Le Feè e Dahl che già hanno lasciato in maniera definitiva la Roma, e poi a quelli di Zalewski che sembra ad un passo dal riscatto ufficiale da parte dell’Inter, e poi a tutti quelli che torneranno dal prestito e che non saranno alla corte di Gasperini, fanno un bel numero. E quindi potrebbe esserci un altro sorriso per Ghisolfi. Insomma, la Roma guarda con attenzione anche al mercato inglese che di striscio potrebbe regalare qualche gioia. Quelle che Kluivert non ha regalato nel momento in cui ha vestito la maglia giallorossa. Troppo acerbo è arrivato, e mai è cresciuto in maniera costante. C’è da dire che da queste parti non lo rimpiange nessuno.