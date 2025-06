Scambio con la Juve e clausola cancellata: addio Roma

Calciomercato Roma, scambio con la Juve e i giallorossi sono tagliati fuori dalla questione. I bianconeri pronti all’assalto per il difensore

La Roma è alla ricerca di un difensore e ha un giocatore preferito. Lo sappiamo, visto che il nome circola da un po’ di tempo. Ma sappiamo anche che fino al prossimo 10 luglio, lo stesso, ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro che i giallorossi non hanno nessuna intenzione di pagare. Ecco perché, Massara, vorrebbe attendere e poi andare a fare un’offerta.

Rimarrebbe, quella per Lucumi, un’operazione comunque complicata per diversi motivi. Non solo perché il giocatore ha delle offerte importanti in Europa – si è parlato soprattutto della Premier League – ma anche perché, almeno stando alle informazioni che sono state riportate in queste ore da calciomercato.it, sul colombiano ci potrebbe essere il forte interessamento della Juventus. Dopo la legnata contro il City, Tudor ha capito che dietro ha bisogno di gente pronta a lottare. E Lucumi sarebbe diventato un obiettivo.

Scambio per Lucumi: la Juve aggira la clausola

Nessuno sconto sul cartellino al momento. Ma la possibilità di inserire almeno due contropartite tecniche per arrivare a dama e abbassare la richiesta di soldi cash da versare. Il primo nome sarebbe quello di Miretti, che piace a Sartori e che la passata stagione ha fatto bene con la maglia del Genoa.

L’altro invece è Mbangula, che ormai è ai margini del progetto visto che sembrava vicino al Nottingham, ma la destinazione non piace. Di possibilità di rimanere in bianconero è evidente come non ce ne siano, quindi Comolli lo potrebbe anche sfruttare per mandare in porto questa operazione. Vedremo come andrà a finire, ma di certo la Juventus vorrebbe chiudere velocemente l’operazione per evitare non solo i possibili inserimenti di altri club, ma anche la possibile asta che si potrebbe scatenare attorno al giocatore. Per la Roma, comunque, ci sarebbe poco da fare.