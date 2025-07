Spalletti bianconero: l’hanno esonerato dopo il Mondiale

Spalletti bianconero: lo hanno esonerato dopo il Mondiale. Ecco cosa sta succedendo. Il ribaltone è stato clamoroso e sono partite le chiamate

Il Mondiale per Club qualche scossone l’ha dato. In Italia con l’Inter – e le parole di Lautaro Martinez che hanno colpito Calhanoglu – e anche dentro la Juventus, con un Vlahovic che ha mandato e continua a mandare segnali social dopo l’arrivo ormai certo di David.

Detto questo, altre squadre invece hanno cambiato allenatore e sono alla ricerca di un elemento che possa andare a sostituirlo. Anche Tudor, a dire il vero, dopo la legnata presa contro il Manchester City – cinque gol – è stato messo nel mezzo della critica. Ma il croato ha sempre avuto la fiducia della società che dopo aver perso Conte e aver fatto un sondaggio per Gasperini, ha deciso di confermarlo. Ad un altro però, bianconero, non è andata bene allo stesso modo. Parliamo di Paiva, tecnico del Botafogo, che dopo la manifestazione negli Stati Uniti è stato esonerato.

Spalletti e Mancini al Botafogo, la situazione

Alla ricerca di un erede dal profilo internazionale, dal Brasile hanno provato con Luciano Spalletti, intanto, fresco di addio alla Nazionale Italiana. Difficilmente il tecnico toscano accetterà la proposta, mentre è stato fatto anche un sondaggio con Roberto Mancini.

Entrambi, nel momento in cui hanno chiuso la loro avventura, le loro ultime avventure, e nel momento in cui Antonio Conte ha deciso di rimanere al Napoli, sono stati accostati alla Juventus, ma di contatti mai avuti. Cosa che invece è stata fatta qualche giorno fa dall’altra parte del Mondo. Dopo l’arrivo di Ancelotti sulla panchina della Nazionale, e vedendo tutti gli allenatori italiani in giro per il Mondo, anche in Brasile hanno deciso di fare dei sondaggi con allenatori tricolori, ma difficilmente in questo caso le cose potranno andare in porto.