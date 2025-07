Osimhen alla Juve, 120 milioni: è chiusa davvero

Osimhen alla Juventus: 120 milioni di euro. Adesso la trattativa è davvero chiusa. Il nigeriano del Napoli vicino alla sua nuova squadra. Sensazioni positive

La Juventus nella giornata di ieri ha chiuso l’operazione David. L’attaccante ex Lille, svincolato, firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà ai bianconeri. Ma tutto questo, almeno stando a quelle che erano le indiscrezioni di mercato, non precludeva al possibile arrivo di Osimhen.

Un pallino di Giuntoli prima, e di Comolli adesso, anche perché Vlahovic andrà via – o almeno così a Torino sperano – e quindi un’altra punta di livello, Tudor, la dovrebbe avere per andare ad affrontare quelle che sono le varie gare della prossima stagione. Tante, tra campionato e Champions League. Come sappiamo Osimhen ha una clausola di 75milioni di euro che però non è valida per l’Italia. Una clausola che dall’altra parte del Mondo potrebbero pagare immediatamente. E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ci sono buone possibilità che alla fine, la prima offerta, clamorosa che è stata fatta e che è ancora valida, venga accettata.

Osimhen con Simone Inzaghi: si va verso il sì

L’offerta per un triennale da 40 milioni di euro all’anno con un’opzione per un’altra stagione è quella dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Tra il tecnico che adesso è impegnato al Mondiale per Club e Osimhen ci sarebbe anche stata una telefonata nel momento in cui l’ex Inter ha deciso di andare ad allenare questa squadra. Al momento non è riuscito nel proprio intento, ma il giornale sottolinea come il colpo possa realmente riuscire nello spazio delle prossime settimane.

Sì, perché 120milioni di euro che possono diventare 160 stuzzicano e non poco. E nessuno è in grado di dire definitivamente no a tutti quei soldi. Anche perché per ora, effettivamente, solo la Juve si è fatta avanti – a cifre inferiori, oseremmo dire ridicole rispetto a quelle messe sul piatto dagli arabi – e il Galatasaray, con un contratto di dieci milioni di euro all’anno. Poca cosa.