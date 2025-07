Addio Nico Gonzalez, turbo Juventus: 40 milioni e offerta accettata

Addio Nico Gonzalez: la Juventus mette il turbo convinta dall’offerta che è già stata accettata. La situazione si potrebbe sbloccare

In casa Juventus ci sono delle situazioni in continuo divenire. Situazioni che devono portare a Igor Tudor anche alcuni uomini offensivi, soprattutto uomini offensivi.

Prima, comunque, vi abbiamo parlato dell’inserimento bianconero per Xhaka, il centrocampista trattato dal Milan che in caso di addio di Douglas Luiz nelle prossime ore potrebbe essere preso a Torino. Bastano 15 milioni di euro, al massimo, per strapparlo al Leverkusen, ed è una cifra che i bianconeri sembrano propensi a spendere. Vedremo come andrà a finire nel corso delle prossime settimane e tornando, comunque, al discorso offensivo, in attesa di capire il futuro di Vlahovic, un intreccio di mercato potrebbe portare al ribaltone anche sulle corsie esterne.

La Juve torna su Adeyemi

Si parla di un po’ di tempo della possibile cessione di Nico Gonzalez, che ha fallito al suo primo anno in bianconero e non sembra essere nei piani di Tudor. E in caso di addio – anche se le informazioni riportate da Giovanni Albanese non sottolineano come questa operazione sia legata all’altra – ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per Adeyemi.

Sul proprio canale Youtube il giornalista ha detto questo: “Mi risulta che nelle ultime ore ci sia un ritorno di fiamma. Un giocatore già trattato e in qualche modo e c’era stato anche un incontro nella settimana del ritiro in Germania dello scorso anno. Adeyemi è un giocatore che ha un contratto fino al 2027 col Borussia e se vogliamo questa sarebbe l’estate giusta per cederlo a buon prezzo”.

“La valutazione è di 40-45 milioni di euro. Lui si è già guardato attorno e non aveva rifiutato l’ipotesi Juve ma aveva fatto una richiesta ritenuta spropositata. In questa estate le dinamiche diverse con contratto vicino alla scadenza e con Borussia in ascolto. E il giocatore continua a guardarsi attorno e l’ipotesi Juve lo attrae. Idea che può prendere forma”.