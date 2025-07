Lascia la Juve per Allegri: cifre UFFICIALI

Allegri lo scippa alla Juventus, ufficiale: ecco le cifre per il trasferimento da Torino a Milano. Il primo strappo di Max alla sua ex squadra

Ieri mattina Massimiliano Allegri è stato presentato dal Milan. Il nuovo tecnico rossonero riparte da lì, dove (quasi) tutto è iniziato. Sì, da quel momento in poi ha inanellato una serie di successi importanti, soprattutto con la Juventus, rendendolo uno degli allenatori più titolati in Italia.

Senza coppe il prossimo anno, quindi con una sola gara da giocare alla settimana – così come successo al Napoli la scorsa stagione – il Milan con una serie di innesti mirati nella rosa si potrebbe candidare anche per essere una delle favorite per lo scudetto. E Allegri questo lo sa bene ed è alla ricerca dei puntelli giusti. Magari dalla Juventus, anzi soprattutto dalla Juventus. Il primo nome che circola è quello di Vlahovic. Ma potrebbe anche non essere l’unico. Le cifre sono già ufficiali.

Dalla Juve al Milan: idea Cambiaso

Sì, ufficiali stando almeno a quanto ci dicono i bookmaker. In particolare Snai ha messo in lavagna un passaggio clamoroso da Torino a Milano. Non quello di Dusan, l’attaccante che potrebbe davvero cambiare maglia visto che il suo tempo in bianconero è davvero finito, ma quello di Andrea Cambiaso.

Una quota bassissima, vale tre volte la posta in gioco, per il terzino sinistro che potrebbe andare a prendere il posto lasciato da Theo Hernandez, nemmeno convocato per il raduno, pronto a trasferirsi all’Al Hilal di Simone Inzaghi. Insomma, una quota davvero bassa che indica un fatto: i rossoneri stanno pensando di preparare un’offerta – se non l’hanno già fatta – per quel giocatore che con Massimiliano Allegri è esploso e ha fatto capire a tutti di essere in grado di rimanere ad altissimi livelli.

Non dobbiamo dimenticare nemmeno, infine, che Cambiaso nello scorso mese di gennaio è stato vicinissimo al Manchester City. Ma poi l’accordo è saltato, quindi l’ex Genoa e Bologna è rimasto a disposizioni di Motta e ha giocato il Mondiale con la Juventus, con Tudor in panchina in questo caso. Il richiamo di Allegri, però, che lo ha lanciato nel calcio che conta, quello vero, potrebbe fare la differenza.