Vlahovic al Milan e vendetta Juve: la decide Douglas Luiz

Vlahovic al Milan e vendetta Juve: se i rossoneri pensano di prendere il centravanti che potrebbe tornare con Allegri, Comolli dall’altro lato piazza la rivincita

Intrecci di mercato importanti, quando il mercato entra nel vivo perché le squadre hanno ripreso a lavorare. E sul binario Torino-Milano, leggasi Juventus e Milan, di intrecci ce ne stanno parecchi.

Il primo nome è quello di Dusan Vlahovic, che non ha nessuna intenzione di rescindere il contratto con la Juventus – ad un anno dalla scadenza – e che vuole tutti i soldi che gli spettano. Potrebbe arrivare in soccorso il Milan in questo caso, che ha in mente di prendere un attaccante e starebbe pensando appunto al serbo. Vedremo. Ma non è l’unico, perché si parla anche di Cambiaso – Snai quota un passaggio al Milan a 3 volte la posta – e si parla, infine, pure di un altro uomo, questa volta che i rossoneri hanno trattato, che sarebbe entrato in maniera prepotente nel mirino della Juventus.

La Juve su Xhaka: la chiave è Douglas Luiz

Il profilo è quello dello svizzero Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, che ha di fatto chiuso la sua esperienza in Germania soprattutto dopo l’addio di Xabi Alonso. Il Milan, come sappiamo, lo ha messo nel mirino ma non ha affondato il colpo e secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ci starebbe pensando la Juventus.

Un affare che si potrebbe chiudere sulla base di 13-15 milioni di euro, un affare che i bianconeri potrebbero chiudere davvero nel momento in cui capiranno il futuro di Douglas Luiz. Non serve la magia per capire che il giocatore ormai è fuori dal progetto tecnico e che i bianconeri stanno cercando di cederlo a tutti i costi. Quindi in caso di addio – che ci pare assai probabile – la situazione Xhaka si potrebbe sbloccare velocemente. Insomma, una bella rivincita per la Juventus nei confronti non solo duna rivale storica ma anche dell’ex allenatore che, c’è da dirlo, ha parlato bene ieri nella prima conferenza stampa rilasciata alla guida del Milan. E non poteva essere altrimenti.