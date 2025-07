Scambio con Nico Gonzalez: la Juve blinda la difesa

Scambio con Nico Gonzalez e i bianconeri blindano la difesa. Tudor vuole il suo pupillo che può arrivare in questo modo. La situazione

Dentro la Juventus è tempo di grandi manovre in tutti i reparti. Sfumato Osimhen, obiettivo importante che ormai è ad un passo dal Galatasaray, Comolli si deve concentrare, intanto, per un altro attaccante. Ma non solo, sulla prima linea serve anche un esterno.

Il nome lo sappiamo è quello di Sancho, che sembra essere in dirittura d’arrivo. Ma oltre a giocatori offensivi – che sì accendono l’entusiasmo dei tifosi, ma il calcio è un gioco di squadra e serve gente anche in altri reparti – i bianconeri sono alla ricerca di difensori. Gente importante, perché oggettivamente solamente Bremer, al rientro dopo l’infortunio, sembra essere davvero in grado di sostenere il peso della maglia della Juventus. E un elemento, sotto questo aspetto, Tudor lo avrebbe già identificato. E magari potrebbe arrivare inserendo quel Nico Gonzalez nell’operazione. L’argentino preso dalla Fiorentina ha fallito ed è diventato un esubero.

Calciomercato Juventus: Nico per Balerdi

Secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, Nico Gonzalez piace al Marsiglia. E dentro la formazione francese, che Tudor ha allenato negli anni passati, c’è un difensore che potrebbe pure fare al caso della Juventus, parliamo di Balerdi.

Il costo è di 40 milioni di euro, almeno questa è la richiesta che la società di De Zerbi ha sparato, e Comolli, il nuovo direttore generale, vorrebbe inserire appunto il cartellino dell’argentino per abbassare le pretese. Magari si potrebbe chiudere con Nico e una decina di milioni, o forse di meno, perché la Juve una valutazione di 30 milioni di euro all’ex Viola la dà.