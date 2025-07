Scambio con Vlahovic: il Manchester United sblocca la Juventus

Arriva un possibile scambio con Vlahovic che sistema le cose per la Juventus: il Manchester United fa sul serio per il centravanti serbo e propone il giocatore giusto

I bianconeri e i Red Evils sono alla ricerca della fumata bianca, in una trattativa che potrebbe accontentare entrambe le parti. Vlahovic in questo momento vive da separato in casa, anche perché l’ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione è troppo oneroso da sostenere.

La Juventus deve per forza vendere Vlahovic. Quella che fino a poco tempo fa sembrava essere una scelta in divenire, si è trasformata in una necessità pratica, dettata da motivi economici prima ancora che tecnici. Per Tudor non è un inamovibile e per questo non si opporrà a quelle che sono le mosse della società a riguardo. I 12 milioni di euro netti a stagione che i bianconeri devono corrispondere all’ex bomber della Fiorentina, sono fuori dalla portata del bilancio. Ma chi può permettersi di pagare tali cifre? Il Milan ha fatto più di un sondaggio, ma la quadratura del cerchio, per ovvi motivi numerici, non è così semplice da trovare.

La Premier League può essere un’ottima alleata, soprattutto se in ballo ci sono top club come il Manchester United. Secondo quanto riportato dal portale CaughtOffide, i Red Evils stanno facendo sul serio per Vlahovic e sono già pronti a presentare un’offerta che potrebbe essere molto allettante per Comolli e Chiellini.

Lo United propone Sancho per Vlahovic: si può chiudere con lo scambio

Una fonte inglese ben informata ha dichiarato che i Red Devils hanno avviato delle trattative con la Juventus per includere Jadon Sancho nel loro accordo per Vlahovic. Uno scambio che coinvolgerebbe l’attaccante esterno inglese che i bianconeri cercano da tempo. Un esubero per il Manchester, al pari di quanto non lo sia il #9 a Torino.

Questa potrebbe essere una buona idea per tutte le parti in causa, dato che la Juventus è da tempo sulle tracce di Sancho, messo nella lista dei partenti da Amorim. Sebbene si tratti di una fase iniziale, questa potrebbe essere vista come un’opzione favorevole per Vlahovic, che per il momento ha respinto gli approcci sauditi poiché preferirebbe restare in Europa.