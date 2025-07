Juventus, terremoto Osimhen: via solo per 7 milioni di euro. Si riapre il dibattitto attorno al trasferimento dell’attaccante al Napoli. Cosa è successo

Ormai Osimhen è sfumato. L’attaccante del Napoli è in procinto di passare al Galatasaray nel momento in cui De Laurentiis riceverà in qualche modo la certezza di avere i 75 milioni di euro della clausola rescissoria per il giocatore. In Turchia si stanno preparando i documenti.

Però, stando alle parole dell’attuale presidente del Lille, Olivier Letang, che ha parlato al programma L’Equipe du Soir, i francesi hanno preso solamente 7 milioni di euro dalla cessione del loro bomber. Ricordiamo che nel 2020 Osimhen era passato in azzurro per 70 milioni di euro complessivi che includeva però tutte le commissioni e i cartellini di quattro giocatori passati dall’Italia alla Francia ma che, per il Lille, non hanno mai giocato.

Osimhen: la ricostruzione del Lille

Dal totale di 70 milioni di euro, ha spiegato ancora Letang al programma “vanno sottratti i costi per l’acquisto di questi quattro giocatori del Napoli, pagati complessivamente 20 milioni di euro quando il loro valore reale era pari a zero“. Al calcolo si sono aggiunti “altri 7 milioni di euro tra intermediari, plusvalenze e commissioni” ha ancora detto. Una notizia che è stata immediatamente commentata da Fabio Ravezzani, giornalista, che su X ha scritto questo.

“Finché la Figc non spiegherà l’assoluta velocità con cui ha punito la Juve e la totale inerzia su Osimehn, nessuno potrà mai credere alla giustizia nel calcio”. In poche parole la polemica si riapre in maniera importante dopo queste dichiarazioni che non possono in nessun modo passare inosservate, né in un caso né nell’altro. Una giustizia sportiva che secondo Ravezzani ha evidentemente tempi diversi e se con la Juve tutto è andato in maniera veloce, con il Napoli non c’è stato nessun provvedimento.