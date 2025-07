Vlahovic e Lucca, bomba da 65 milioni: destinazione choc in Serie A

Vlahovic e Lucca, bomba da 65 milioni di euro. Intreccio clamoroso in Serie A. Parte definitivamente il valzer degli attaccanti. Cosa sta succedendo

Il passaggio di Retegui dall’Atalanta all’Arabia Saudita per 65 milioni di euro – che potrebbero anche diventare qualcosa in più – di fatto scuote il mondo del calciomercato. E inizia il valzer delle punte, in Italia.

Sì, perché sono diverse le squadre del massimo campionato italiano che un giocatore offensivo lo devono prendere. E ci sono altre, vedi la Juventus con Vlahovic, che un giocatore offensivo lo devono cedere per fare spazio a quelli che potrebbero arrivare. In poche parole l’effetto domino è partito, e secondo le informazioni che sono state riportate da Paganini, sono iniziati tra i grandi club le manovre. E di mezzo non solo ci è finito l’attaccante della Juventus, ma anche Lucca che come sappiamo lascerà l’Udinese, prima o poi.

Calciomercato, parte il valzer degli attaccanti

Il giornalista Rai, oggi, sul proprio profilo X, ha scritto questo: “C’è stato un contatto tra il diesse del Napoli Manna e l’entourage di Vlahovic, visto che per Lucca, con la partenza di Retegui, c’è la forte concorrenza dell’Atalanta. Su Vlahovic è più avanti il Milan – ha sottolineato – mentre la Juventus sta per chiudere per Kolo Muani”.

Un intreccio clamoroso che, insomma, potrebbe anche portare Dusan in azzurro. Certo, difficile, molto complicato, soprattutto dopo il muro che De Laurentiis ha alzato nel momento in cui i bianconeri si sono mossi per Osimhen, ormai destinato al Galatasaray.

Però la pista, ovviamente, non è del tutto da escludere per un semplice motivo: il fatto che la Juventus non si può permettere e prendere il lusso, soprattutto, di tenere Vlahovic ad un solo anno dalla scadenza naturale del contratto e con uno stipendio da 12 milioni di euro da pagare per i prossimi dodici mesi. Quindi magari ci potrebbe pure essere un’apertura, di certo non sarebbe del tutto clamorosa. Sì, il valzer delle punte è davvero iniziato.