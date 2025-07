Yildiz e Yamal insieme: Jorge Mendes fa esplodere la bomba

Yildiz insieme a Yamal: Jorge Mendes fa esplodere la vera bomba di questo calciomercato. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane

L’agente più potente del Mondo che potrebbe muovere due dei calciatori più forti al mondo adesso, e che negli anni a venire potrebbero solo crescere. Insomma, un sogno per i tifosi del Barcellona.

Eh sì, non è che la Juventus possa pensare a Yamal, questo lo sappiamo tutti. Ma in questo caso, a Yamal, quello che per molti anni vincerà il Pallone d’Oro, non ci può davvero pensare nessuno. Ha firmato col Barcellona e lì rimarrà, quasi sicuramente per tutta la durata della carriera. Ecco perché potrebbe essere Yildiz a muoversi, non adesso però. Vediamo quello che potrebbe succedere.

Yildiz al Barcellona, la situazione

Queste le parole che sul proprio profilo X ha scritto il giornalista Michele De Blasis: “Il Barcellona ha sondato il terreno per Yildiz, gli spagnoli si sono informati con Jorge Mendes negli ultimi giorni. Kenan non vuole di lasciare la Juventus e firmerà il rinnovo (4 mln fino al 2030). Adidas spinge per la permanenza di almeno due anni”. Insomma, per adesso è stato un tentativo andato a vuoto per quanto riguarda il calciatore della Juventus.

Ma è evidente e lo sappiamo tutti che nei prossimi anni la situazione potrebbe cambiare. Soprattutto nel momento in cui Adidas, sponsor tecnico dei bianconeri che dà un bel po’ di soldini al club, non decidere di togliere questo veto. Certo, se i catalani nelle prossime settimane si dovessero presentare con almeno 100 milioni di euro, allora sì che la Juve potrebbe tentennare. Ma non ci pare questo il momento giusto.