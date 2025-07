La Roma dopo la Juve: il due di picche è servito

Si avvicinano sempre più le date che portano ai raduni delle formazioni di Serie A. Il mercato necessita pertanto di importanti accelerazioni.

Domenica 13 luglio è il gran giorno. E’ la data che darà inizio all’era di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. E come sempre avviene l’inizio di un nuovo progetto tecnico è accompagnato da una sempre crescente curiosità.

I nove anni in nerazzurro, sponda Atalanta, hanno raccontato di un tecnico capace, ogni stagione e nonostante cessioni ‘pesanti’, di trovare immediatamente la retta via del gioco e dei risultati.

Zingonia è diventata negli anni un riferimento per tutte le società di Serie A, anche per le cosiddette ‘grandi’. Nessuna alchimia particolare, però, soltanto, impegno costante, idee chiare e lavoro, lavoro, lavoro.

Fondamentale, quindi, che il tecnico di Grugliasco abbia al più presto le pedine da lui richieste per completare al meglio la rosa a sua disposizione e poter iniziare a ‘lavorare’ da par suo.

Roma e Juve, niente da fare per Nayef Aguerd

La Roma, con il suo direttore sportivo Frederic Massara, lavora per migliorare tutti i reparti. Per la difesa la società giallorossa, nonché la stessa Juventus, segue da tempo una pista che porta direttamente in Premier League.

Gianluca Di Marzio ci ha aggiornato riguardo l’obiettivo comune di giallorossi e bianconeri. Sul suo profilo X l’esperto di mercato ha scritto che: “ASRoma, nuovi contatti con il West Ham per Nayef Aguerd: il club inglese per il momento non apre al prestito“.

Nayef Aguerd, classe 1996, è difensore del West Ham Utd e della nazionale marocchina. Anche la Juventus ha tentato l’approccio con il club inglese intavolando la trattativa sulla base di uno scambio con Daniele Rugani, profilo gradito agli Hammers. Al momento, però, non sembrano esserci stati passi avanti.

Il West Ham Utd ha acquistato Nayef Aguerd dal Rennes nel 2022 investendo una cifra pari a circa 35 milioni di euro. Sia la Roma che la Juventus, pertanto, dovranno probabilmente orientare altrove le proprie attenzioni, e le proprie risorse economiche, in riferimento al necessario, per entrambe, rinforzo difensivo.