Così salta il tesseramento di Osimhen: violazione del Fair Play Finanziario

Clamoroso Osimhen, in questo modo salta il tesseramento dell’attaccante nigeriano. Si parla di una violazione del Fair Play Finanziario. La situazione

Salta il tesseramento di Osimhen? Beh, dalla Turchia sono convinti di questo. Intanto ripercorriamo quello che è successo nel corso degli ultimi giorni.

L’attaccante nigeriano che è rientrato dal prestito al Galatasaray vorrebbe tornare in Turchia, visto che ha capito che in Italia c’è poca possibilità di giocare e dall’Inghilterra non ci sono offerte ritenute soddisfacenti. I giallorossi di Istanbul si sono fermati a 70 milioni di euro garantiti – con certezza bancaria – ma non hanno raggiunto i 75 della clausola. Ed è per questo motivo che Aurelio De Laurentiis ancora non ha dato il via libera. La clausola scade il 25 luglio, valida solo per l’estero, e tutto potrebbe succedere, anche dopo questa data. Ma le notizie che appunto arrivano dalla Turchia potrebbero far saltare tutto.

Salta il trasferimento di Osimhen, ecco il motivo

Secondo il portale Sabah “La federcalcio turca potrebbe non permettere il tesseramento di Osimhen al Galatasaray”. L’acquisto dell’attaccante nigeriano – si legge – farebbe sforare di gran lunga il salary cup del Galatasaray violando anche le norme del fair play finanziario.

In poche parole, sempre secondo il sito citato prima, in casa Galatsaray si potrebbe rivedere lo scenario che ha colpito il Barcellona lo scorso anno con Dani Olmo che inizialmente non è stato tesserato perché i catalani avevano sforato quei paletti. E questo ovviamente cambia tutte le carte in tavola e potrebbe anche cambiare il futuro di Osimhen. Si è parlato di una possibile permanenza al Napoli, ma rimane comunque una situazione improbabile, ma ci potrebbe anche essere un ritorno della Juventus, quindi, che non lo ha mai perso di vista nel corso di questi giorni. Vedremo. Ma la notizia è sicuramente importante.