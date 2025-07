Calciomercato Roma, già trovato il sostituto di Rios: affare lampo

Rios alla Roma: Massara accelera per il centrocampista del Palmeiras. Ecco l’indizio che porta quasi alla chiusura dell’operazione

Ci sono aggettivi, quando si parla di una trattativa, che indicano come la stessa possa essere vicina alla chiusura. Sia in un caso o nell’altro ovvio. Ma, in questo caso specifico, così come viene raccontato dal Brasile, parliamo di un’operazione “bollente”. Così scrivono dall’altra parte del Mondo.

E quindi parliamo di Rios, il centrocampista del Palmeiras che la Roma ha messo nel mirino da diverso tempo e che Gasperini vorrebbe avere in gruppo nel minor tempo possibile. Anche per dargli la possibilità di ambientarsi al nuovo ambiente. E Massara – che ieri ha presenziato a Trigoria nel primo giorno di ritiro – sta cercando di accontentare il tecnico. Ma andiamo a vedere quello che sta succedendo.

Calciomercato Roma, arriva Rios: il Palmeiras ha il sostituto

Secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista brasiliano Jorge Nicola, il Palmeiras, vista anche la possibilità di un addio di Rios nelle prossime ore – magari servirà qualche giorno anche – si starebbe cautelando cercando di trovare il sostituto e avrebbe messo nel mirino Danilo, attualmente al Nottingham. “I dirigenti del Verdão vogliono farsi trovare pronti e sarebbero già in trattativa per cercare di chiudere l’operazione in tempi rapidi”.

Insomma, tutto questo perché la trattativa con la Roma starebbe entrando proprio nel vivo. Con una società, quella brasiliana, che ha chiesto fino al momento sempre 30 milioni di euro garantiti per il cartellino, mentre Massara si è fermato a qualcosa in meno, ai quali vanno aggiunti i bonus, che toccherebbero in poche parole la cifra richiesta dal Palmeiras. Siamo vicini alla firma? Non lo sappiamo ma al momento le indicazioni che arrivano spingono a dire che c’è vero e proprio ottimismo. Si tratta, in maniera importante. E Gasperini attende.