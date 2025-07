Osimhen alla Juve, l’affare del secolo è chiuso: arriva il comunicato UFFICIALE

Osimhen alla Juventus: l’affare del secolo è chiuso. Comunicato ufficiale del Napoli e aggiornamenti sulla situazione. Cosa sta succedendo

Osimhen alla Juventus. Il sogno di Comolli e probabilmente anche di una grossa fetta di tifosi bianconeri che sperano che il calciomercato almeno lì davanti non si chiuda con il solo innesto di David. Che è un grande colpo.

Il sogno è prendere il centravanti del Napoli che, oggi, così come comunicato dallo stesso club azzurro, non si è presentato alla chiamata per le visite mediche: Comincia ufficialmente la stagione dei campioni di Italia. Il primo gruppo di lavoro, composto da Buongiorno, Cajuste, Cheddira, Contini, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Marianucci, Mazzocchi, Obaretin, Sgarbi, Turi, Vergara e Zerbin, si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere i test medici e fisici. Assente Victor Osimhen, che ha inviato un certificato medico“. Un sogno, però che dovrebbe rimanere tale per un motivo: c’è il Galatasaray che sta spingendo forte per il nigeriano, tant’è che da quelle parti viene considerato “l’affare del secolo“.

Osimhen alla Juventus è un sogno: affondo Galatasaray

Un’operazione che potrebbe anche andare in porto nonostante per il momento il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis stia facendo muro sulla questione pagamento. Come sappiamo il costo del cartellino è di 75 milioni di euro che i turchi vorrebbero pagare in più di un anno.

Sulla questione ha fatto un aggiornamento il giornalista Matteo Moretto, che ha scritto questo: “Continua il braccio di ferro tra Napoli e Galatasaray per l’attaccante nigeriano. Aurelio De Laurentiis esige l’intero pagamento della doppia rata da 35milioni di euro entro il 2026 e chiede anche una % sulla futura vendita. I due club sono in perenne contatto per far quadrare i dettagli dell’operazione”. Un muro vero e proprio quello del presidente azzurro che a quanto pare non indietreggia di un passo. La clausola del giocatore scade domani e chissà, magari dopo si potrebbe iniziare a trattare. Con la Juventus che ovviamente rimane alla finestra per capire se ci sono margini per prendere il centravanti.