Roma, prima tegola per Gasperini: nuovo infortunio alla caviglia

Roma, prima tegola per Gasperini: dopo un solo allenamento c’è un primo infortunato in casa giallorossa. Le ultime da Trigoria

Ieri è iniziata la preparazione della Roma, con i primi allenamenti diretti da Gian Piero Gasperini. E la squadra anche questa mattina si è allenata. Mentre, oggi pomeriggio, mezza giornata di riposo prima di entrare ovviamente nei prossimi giorni in quello che sarà il vivo del lavoro.

Un gruppo che non ha nessun volto nuovo al momento al quale però nelle prossime ore si potrebbe unire Rios. Dalle notizie che arrivano dall’altra parte del Mondo il centrocampista del Palmeiras sarebbe davvero vicino a diventare un nuovo giocatore giallorosso. Ve ne parliamo in questo articolo, comunque. Qui parliamo delle prime notizie, non certo positive, che arrivano direttamente da Trigoria.

Roma, stop per Salah-Eddine: la situazione

C’è il primo infortunato della stagione. Parliamo di Salah-Eddine che non si è allenato questa mattina con il resto dei compagni per via di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Non si hanno ulteriori notizie nel merito e non si hanno ulteriori notizie per quelli che ovviamente saranno i tempi di recupero. Ma è un record, o quasi, visto che parliamo di un solo allenamento affrontato e già si è fuori.

Detto questo, la Roma si ritroverà domani a Trigoria e i calciatori inizieranno anche a dormire all’interno del centro sportivo senza tornare a casa com’è successo ieri e com’è successo anche oggi. Da domani quindi inizierà il vero ritiro giallorosso, quello che dovrà portare la squadra ad essere pronta per l’inizio della stagione. Ma se il buongiorno si vede dal mattino non sembra essere un bel buongiorno. Certo, parliamo di Salah-Eddine che, con tutto il rispetto, non sembra essere proprio una prima scelta per Gasperini.