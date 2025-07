50 milioni per Lookman: resta in Serie A

Si muove l’Inter, che sogna il colpo grosso in attacco: affare da 50 milioni di euro e colloqui già iniziati. Ecco la situazione

Si muovono le big. E a quanto pare è in procinto di muoversi anche l’Inter. I nerazzurri di Milano, che hanno cambiato allenatore, vorrebbero regalare a Chivu una squadra importante. Dopo aver preso Bonny in attacco, che il tecnico conosce molto bene, adesso i pensieri nerazzurri vanno sempre su un altro attaccante. Da 50 milioni di euro.

Una prima richiesta di Chivu si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. Una richiesta forte del tecnico rumeno e i colloqui sarebbero già iniziati tra i due club. Iniziati per un altro giocatore, Ederson, ma nel momento in cui Marotta è andato dall’Atalanta per chiedere il centrocampista brasiliano, si è sentito dire che è incedibile, aprendo le porte, però, ad un’altra possibilità.

Inter su Lookman: la richiesta dell’Atalanta

La cessione di Lookman in casa Dea è stata messa in preventivo da diverso tempo. L’Atalanta vuole fare cassa con l’attaccante nigeriano che è stato cercato dal Napoli anche e non viene mollato dall’Atletico Madrid – secondo le informazioni che in questo caso sono state riportate da Fabrizio Romano. Ma l’Inter lo sta valutando.

Una richiesta come detto da 50 milioni di euro quella della Dea. Tanti soldi, ma magari con qualche cessione lì davanti i nerazzurri, in questo caso di Milano, potrebbero riuscire a piazzare il colpo grosso. Chivu potrebbe impiegare il giocatore o come punta al fianco di Lautaro o di Thuram, ma sarebbe sicuramente più opportuno, avendo quei tre uomini in attacco, cambiare modulo e giocare con due trequartisti alle spalle di un unico riferimento offensivo. Il ruolo naturale di Lookman, quello che gli ha permesso con Gasperini in panchina di fare oltre 50 gol in tre stagioni. Quindi un milione di euro a gol, o quasi, è la valutazione dell’Atalanta. E chissà come andrà a finire.