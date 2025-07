Osimhen e la Juventus, clausola accettata: firma da 75 milioni

Almeno per quanto riguarda la scelta del primo attaccante della Juventus non vi sono differenze tra l’ex Cristiano Giuntoli e Damien Comolli.

Mancano otto giorni al raduno della Juventus ed il mercato bianconero è fermo al nome di Jonathan David. Un profilo inseguito anche dall’ex numero uno del mercato bianconero, Cristiano Giuntoli.

Il tecnico croato Igor Tudor chiede, però, un grande sacrificio alla società bianconera al fine di assicurargli un altro grande attaccante. Il nome che volteggia sulle teste dei dirigenti bianconeri è sempre lo stesso: Victor Osimhen.

Anche in questo caso non si scorgono differenze di ‘gusti’ calcistici tra l’ex dirigente toscano e l’attuale direttore generale francese dal momento che tutte le strade portano al fuoriclasse nigeriano del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Basterebbe soltanto la citazione del numero uno del club partenopeo per comprendere quanto complessa sia una trattativa Juventus-Napoli per Victor Osimhen profilo, peraltro, attenzionato da diversi club europei.

Pagano la clausola ed accontentano De Laurentiis

Per la cessione dell’attaccante nigeriano, elemento determinante nella conquista dello scudetto numero 3 dei partenopei, il Napoli chiede i 75 milioni di euro della clausola rescissoria valida, però, soltanto per l’estero.

In riferimento alla vicenda che riguarda direttamente l’attaccante nigeriano, l’esperto di mercato, Orazio Accomando, sul suo profilo ha reso noto che:

“Il Galatasaray presenterà al Napoli una nuova offerta per Victor Osimhen. Stessa cifra, ma diverse garanzie bancarie. I turchi disposti ad accettare la richiesta di non cedere il giocatore in Italia“.

Il Napoli intende quindi cautelarsi quasi seguendo il pensiero di diversi addetti ai lavori che hanno ipotizzato che dietro il club turco vi potrebbe essere una società italiana (la Juventus?). Accontentato anche in questo il club partenopeo il Galatasaray potrebbe presto festeggiare.

Anche Aurelio De Laurentiis avrebbe il suo bel festeggiare. Per i 75 milioni di euro della clausola incassati e perché un grande attaccante come Victor Osimhen non si è accasato presso l’odiata Juventus.