La Juve azzanna il colpo: 40 milioni e Inter al tappeto

Calciomercato Juventus, i bianconeri azzannano il colpo: un affare da oltre 40 milioni di euro e Inter al tappeto. Cosa sta succedendo

Le schermaglie sono appena partite. E continueranno fino alla fine del mercato. Juventus e Inter – e non è la prima volta – si ritrovano con gli stessi obiettivi. E in questo caso parliamo di un colpo grosso in Serie A da oltre 40 milioni di euro. Almeno questa, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è la valutazione del giocatore.

No, non parliamo di Lookman: l’attaccante della Dea è entrato nel mirino dei nerazzurri di Milano che hanno iniziato la trattativa. Si parla di 50 milioni di euro come richiesta, ma al momento l’Inter non ci è arrivata. Fatto questo passaggio, andiamo a capire insieme qual è il reale obiettivo sul quale ha messo gli occhi anche la Juventus. Ma non solo, si è discusso pure di Milan nelle scorse settimane.

Calciomercato Juventus: 40 milioni per Leoni

Il profilo è quello di Leoni, difensore del Parma, che Chivu ha allenato nella seconda parte della stagione e che vorrebbe riavere in nerazzurro. Ma al momento gli interesse dell’Inter sono per il profilo di prima, e in questa fase di stallo la Juventus, sempre secondo il Corriere dello Sport, si potrebbe inserire in maniera importante.

Il Parma, si legge ancora, nel corso delle ultime settimane ha rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro per il cartellino del proprio giocatore. La stagione che ha fatto è stata clamorosa e adesso si parla di oltre 40 milioni per un profilo giovane, che ha ampi e importanti margini di miglioramento, e che potrebbe diventare, senza discussione, uno dei migliori calciatori in circolazione in Italia nei prossimi anni.

Certo, la cifra ci pare esagerata. Ma andando a vedere le somme che le squadre in altri campionati spendono è in linea con quella che qualcuno definisce “follia collettiva“: vale a dire sparare altissimo e non scendere quasi mai nelle proprie pretese. Vediamo.