Juventus ‘spaccata’ in due: affare clamoroso con la Roma

La Juventus di Damien Comolli ed un mercato che non vuole saperne di mettersi in moto. Qualcosa è stato fatto ma è ancora troppo poco.

Lavori in corso in casa Juventus. Il mercato sta presentando tutte le difficoltà previste ed anche qualcuna in più. Il direttore generale, Damien Comolli, ostenta una sicurezza che non trova, però, un riscontro nella realtà dei fatti.

A tre settimane dall’inizio del campionato la rosa a disposizione di Igor Tudor presenta diverse caselle vuote in entrata e decisamente troppe ancora piene in uscita. Da settimane ormai si racconta di come la Juventus dovrà obbligatoriamente liberarsi di alcuni ‘pesi’ in eccesso, altrimenti non potrà ‘cogliere’ gli acquisti desiderati.

I nomi da dover far uscire forzatamente dalla Continassa sono sempre gli stessi poiché sono quelli che più incidono a livello di costi sul bilancio bianconero: Dusan Vlahovic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Un problema, il serbo, vecchio di almeno due anni, gli altri due il segno tangibile del fallimento dello scorso mercato estivo.

La Roma può dare una mano ai bianconeri

Per Dusan Vlahovic la pista che porta al Milan di Massimiliano Allegri può essere percorribile, così come un ritorno in Premier League per il centrocampista brasiliano, Douglas Luiz.

Per l’altro costoso flop, Nico Gonzalez, si era parlato addirittura di un interessamento dell’Inter come reale alternativa ad Ademola Lookman dell’Atalanta. Ora, però, per l’ex viola si spalanca un’altra prestigiosa opportunità. Sempre in Serie A.

Ne parla Juvelive che ci racconta di come l’ambiziosa Roma di Gian Piero Gasperini potrebbe diventare la nuova squadra dell’attaccante bianconero. Il tecnico di Grugliasco ha espressamente richiesto al suo direttore sportivo, Frederic Massara, un attaccante esterno di qualità da schierare sulla corsia mancina, la preferita da Nico Gonzalez.

Un accordo (al momento solo una suggestione) tra la Juventus e la Roma per Nico Gonzalez risolverebbe non pochi problemi ad entrambe le società. Come detto, però, al momento la pista non è affatto calda rappresentando piuttosto una tentazione che almeno in linea ipotetica si potrebbe concretizzare in caso di incastri giusti. Si attendono a breve novità anche perché di tempo non ne rimane poi tanto.