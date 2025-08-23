Scambio per Dovbyk: la Roma ha già chiuso

Un mercato ancora da ultimare ed ecco che in casa Roma si ritorna a parlare di Artem Dovbyk e delle trattative che riguardano l’attaccante ucraino.

La Roma ‘bifronte’ di Gian Piero Gasperini da una parte guarda al campionato ed al Bologna in arrivo allo Stadio Olimpico, mentre dall’altra osserva un mercato che deve dare ancora qualcosa all’organico di Gian Piero Gasperini.

Giorni caldissimi tra un campionato che parte con grandi aspettative per la società giallorossa, aspettative, però, che dovranno essere giustificate da una sessione di mercato che avrà soddisfatto, se non tutte, almeno una buona parte delle richieste del tecnico di Grugliasco in termini di acquisti e cessioni.

Fino a pochi giorni fa il tecnico piemontese si è lamentato di una rosa che avrebbe voluto, a questo punto del mercato, decisamente più completa. Oltretutto l’attaccante giamaicano, Leon Bailey, arrivato in prestito dall’Aston Villa, si è infortunato un attimo dopo essere sceso dall’aereo che lo ha portato nella capitale, complicando i piani del tecnico giallorosso.

E a proposito di attaccanti della Roma, o che avrebbero potuto vestire la maglia giallorossa, arrivano interessanti novità rese note da Francesco Balzani. Un velo sollevato su un retroscena di una delle infinite trattative che vedono la luce soltanto per poche ore durante la sessione estiva per poi evaporare sotto il sole cocente.

Avrebbe potuto vestire la maglia della Roma

Per il suo fronte offensivo il Milan di Massimiliano Allegri ha deciso di puntare su Victor Boniface ma al momento non è ancora ufficialmente un giocatore del Milan.

Victor Boniface ha infatti ultimato visite mediche quanto mai meticolose ed approfondite. L’attaccante nigeriano non è ancora un giocatore del Milan. Occorrerà infatti attendere la decisione ultima del club rossonero. Il Milan continua comunque a tenere i contatti con Harder, attaccante 20enne dello Sporting Lisbona. Prospetto che potrebbe arrivare a Milanello indipendentemente dall’esito dell’affare Boniface.

Il Bayer Leverkusen prima di chiudere l’affare con il Milan ha trattato l’attaccante nigeriano con altri club e tra questi anche con la Roma. Il club tedesco aveva proposto alla società capitolina lo scambio Boniface – Dovbyk. Il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, ha preso il giusto tempo per alcune valutazioni dal momento che troppe incognite erano presenti, e lo sono evidentemente tuttora, riguardo le condizioni del ginocchio destro dell’attaccante.

La Roma, dopo attenta ed approfondita valutazione, ha rispedito al mittente la proposta del Bayer Leverkusen. A quel punto la società giallorossa ha orientato le sue attenzioni su Leon Bailey. Con l’acquisto dell’attaccante giamaicano il club capitolino ha completato lo slot per gli extra comunitari. Ora la patata bollente Victor Boniface è tutta nelle mani dei dirigenti, e soprattutto dello staff medico, del Milan.