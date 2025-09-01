DIRETTA Calciomercato Roma: Dovbyk, George, Pessina – L’ultimo giorno di trattative LIVE

Ci siamo, il gong finale sta per arrivare: ecco tutte le news di mercato giallorosso di lunedì 1 settembre

Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l’ingaggio in prestito di Kostas Tsimikas, la Roma si appresta a vivere un ultimo giorno di calciomercato alquanto movimentato. In uscita ci sono da definire le operazioni Baldanzi Romano, ma fino al gong finale da Milano, non si possono escludere novità nemmeno sul fronte Artem Dovbyk, nonostante lo scambio con Santiago Gimenez non sia così semplice. Centrocampista e attaccante esterno restano le priorità di Massara Gasperini. Ecco tutte le news mercato di lunedì 1 settembre.

08:00 – Blitz del Sunderland per Brobbey: il club inglese vuole far saltare il banco per l’attaccante dell’Ajax. A riferirlo è Fabrizio Romano.

07:30 – Pressing di Gasperini per avere Pessina. Come evidenziato da Matteo Moretto, mancherebbe solo il via libera definitivo dei Friedkin per chiudere l’affare.

