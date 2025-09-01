DIRETTA Calciomercato Roma: Dovbyk, George, Pessina – L’ultimo giorno di trattative LIVE

Ci siamo, il gong finale sta per arrivare: ecco tutte le news di mercato giallorosso di lunedì 1 settembre

Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l’ingaggio in prestito di Kostas Tsimikas, la Roma si appresta a vivere un ultimo giorno di calciomercato alquanto movimentato. In uscita ci sono da definire le operazioni Baldanzi e Romano, ma fino al gong finale da Milano, non si possono escludere novità nemmeno sul fronte Artem Dovbyk, nonostante lo scambio con Santiago Gimenez non sia così semplice. Centrocampista e attaccante esterno restano le priorità di Massara e Gasperini. Ecco tutte le news mercato di lunedì 1 settembre.

08:00 – Blitz del Sunderland per Brobbey: il club inglese vuole far saltare il banco per l’attaccante dell’Ajax. A riferirlo è Fabrizio Romano.

07:30 – Pressing di Gasperini per avere Pessina. Come evidenziato da Matteo Moretto, mancherebbe solo il via libera definitivo dei Friedkin per chiudere l’affare.