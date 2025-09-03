Roma avvisata: il nuovo bomber firma da svincolato

Roma avvisata: se il calciomercato si è chiuso rimane la possibilità di pescare tra gli svincolati. E un’avversaria dei giallorossi si è rinforzata

ùIl calciomercato si è chiuso e la Roma, come sappiamo, non è riuscita nell’ultimo giorno a portare a Trigoria quell’esterno offensivo che voleva Gasperini.

Il tecnico, inoltre, ha bocciato gli ultimi nomi che erano circolati: lo ha detto chiaramente nell’intervista che ha fatto ieri ai canali ufficiali del club sottolineando, come, non avrebbero alzato il livello della rosa a disposizione. Quindi meglio recuperare Pellegrini, Dovbyk e Baldanzi (quest’ultimo escluso dalla lista Uefa) che conoscono l’ambiente e non hanno bisogno di inserimento. Sì, c’è sempre Bailey, che deve recuperare dall’infortunio e ci sarebbe, anche, la possibilità di andare a prendere dagli svincolati. Non ci sono però chissà quali nomi che stuzzicano Trigoria.

In campo contro la Roma: il Celtic ufficializza il bomber

Una cosa diversa, invece, sotto questo aspetto, la potrebbe fare a quanto pare il Celtic, avversaria dei giallorossi in Europa League. Gli scozzesi erano alla ricerca di un attaccante e proprio sul gong hanno piazzato il colpo dal mercato degli svincolati. Riuscendo anche, all’ultimo momento, ad inserirlo nella lista Uefa che doveva essere presentata ieri sera alle 23:00.

Il profilo è quello di Kelechi Iheanacho che ha firmato appunto per il club scozzese che lo ha ufficializzato proprio nella notte appena trascorso. E Rodgers ha immediatamente detto che “sarà molto utile” nel corso della stagione. Inserito quindi nella lista consegnata per le partite di Europa League, il giocatore affronterà i giallorossi.

Tornando al discorso Roma, non ci sono possibilità al momento di andare a pescare dal mercato degli svincolati per un motivo: oltre a non esserci giocatori adatti a quelle che sono le idee di Gasperini, anche l’età degli stessi – i più importanti, comunque, superano i 30 anni e a Trigoria questa cosa non piace – non permette in nessun modo di fare valutazioni. Quindi si rimane così.