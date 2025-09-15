Chiesa ha finito gli Slot: ritorno immediato in Serie A

Emergono novità di rilievo in merito al tanto chiacchierato futuro di Federico Chiesa. Ecco le ultime sul tanto chiacchierato addio al Liverpool

Il calciomercato è chiuso da un paio di settimane, siamo alla terza giornata di campionato e i rinnovati equilibri della massima lega italiana dovrebbero essere oramai collaudati.

Tuttavia la sensazione è che svariate tifoerie delle big della Serie A siano tutt’altro che soddisfatte di quanto compiuto dalle rispettive società nel corso dell’estate, il che carica di importanza la prossima sessione di mercato invernale. In tal senso è impossibile non citare squadre come la Lazio, il Milan, l’Inter o la Roma di Gasp… tutte occupate a conquistare delle certezze attualmente inesistenti.

Dopo un paio di settimane di inaspettato entusiasmo, tra i vicoli della città eterna è tornata ad alleggiare un’atmosfera di particolare scetticismo intorno al progetto Massara-Gasp. Le massicce perplessità nutrite dalla gran parte dei tifosi giallorossi in merito alla scelta di Gian Piero Gasperini per il post Ranieri sono tornate violentemente a galla dopo il ko subito con i granata di mister Baroni.

Ora il tecnico torinese dovrà restituire alla tifoseria dei segnali immediati, dato che il prossimo impegno sarà una delle tappe più delicate dell’intera stagione per l’ex allenatore della Dea. Il derby di Roma, infatti, ha da sempre la capacità di spostare con particolare efficacia l’umore delle due sponde capitoline, il che spingerà Gasperini e Sarri a tentare il tutto per tutto, nel tentativo di conquistare il favore popolare e, dunque, poter proseguire l’inizio del campionato con una rinnovata serenità.

Tra i numerosi rimproveri a Gasperini, vi è anche chi ha preferito puntare il dito sui vertici capitolini, che, secondo molti, non avrebbero fatto abbastanza per garantire una squadra compatibile con le velleità tattiche del tecnico torinese. In tal senso emergono novità di rilievo su uno dei profili più chiacchierate della sessione di mercato estiva, capace di attirare l’attenzione di numerose big della massima lega italiana.

Chiesa escluso da Slot: addio ad un passo e ritorno in Serie A?

Con grande probabilità l’esperienza sinora maturata tra le fila del Liverpool non è certamente ciò che Federico Chiesa si sarebbe aspettato appena sbarcato in Inghilterra. Tra infortuni e concorrenza spietata il figlio d’arte ex Juve ha fatto a dir poco fatica a conquistare una costanza in termini di presenza sul rettangolo verde e, ora, la sensazione è che i Reds non abbiano più intenzione di credere in un futuro diverso.

L’esclusione dalla lista Champions da pare di Arne Slot aveva già mandato un segnale inequivocabile rispetto all’uscita definitiva dell’ex Viola dalle gerarchie del Liverpool, ma ora, secondo quanto appreso da Football Insider, pare che l’approdo di Alexander Isak possa sancire un’abbondanza in attacco in grado di sancire il definitivo addio di Chiesa.

Il tutto considerando che, in terra natia, il figlio di Enrico potrebbe trovare più di un lido favorevole ad una rinascita. Tra questi vi è senza dubbio alcuno la sopracitata Roma di Gian Piero Gasperini, il quale è attualmente costretto a forzare Dybala o El Aynaoui a sinistra per rispettare il modulo previsto. La gamba e l’esplosività di Chiesa sarebbero frecce particolarmente utili all’arco del tecnico torinese.