DIRETTA Roma | Soulé “a vita” e svolta Stadio: le news del 16 ottobre

Ecco tutti gli aggiornamenti sul mondo Roma con le notizie giallorosse tra campo e calciomercato

A due giorni da Roma-Inter, Matias Soulé ha rilasciato un’interessante a Il Messaggero, parlando anche del suo futuro e del rapporto con Dybala (“sto sempre insieme a Paulo, non so se sia il suo ultimo anno, spera rimanga a lungo”) e di De Rossi (“Daniele è una grandissima persona, lo sento spesso. Quando è stato esonerato ho vissuto un momento difficile”). Ecco tutte le notizie di giovedì 16 ottobre.

7.53 – Matias Soulé a Il Messaggero dichiara amore eterno alla Roma: “Mi vedo a lungo qui, sogno di tagliare traguardi con questa maglia come tutti. Se chiudo gli occhi, mi immagino di restare qui a vita. So da solo che le cose possono cambiare, ma il mio desiderio è questo”.

7.38 – Svolta decisiva per lo Stadio della Roma. Secondo Filippo Biafora, ieri l’agronomo consultato dal comune ha presentato una relazione che non rileva alcune problematiche nella valutazione delle aree verdi di Pietralata.